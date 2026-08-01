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Chitrakoot News: पूरी क्षमता से नहीं चल रही पंप कैनाल, माइनरों की नहीं हुई साफ-सफाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
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Chitrakoot News: चित्रकूट/राजापुर में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान कमिश्नर और डीआईजी ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं। शिकायतें प्रमुख रूप से राजस्व, पुलिस, विद्युत, और पानी से संबंधित थीं। कमिश्नर ने समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। खाद वितरण में बुजुर्गों और महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम की आवश्यकता बताई गई।

पूरी क्षमता से नहीं चल रही पंप कैनाल, माइनरों की नहीं हुई साफ-सफाई
पूरी क्षमता से नहीं चल रही पंप कैनाल, माइनरों की नहीं हुई साफ-सफाई

Chitrakoot News: चित्रकूट/राजापुर, संवाददाता। संपूर्ण समाधान दिवस में कमिश्नर बांदा अजीत कुमार व डीआईजी राजेश ने सदर तहसील सभागार कर्वी और राजापुर में सीडीओ डीपी पाल ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं। सर्वाधिक शिकायतें राजस्व, पुलिस, विद्युत, पेयजल, सिंचाई आदि से संबंधित आई। कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर समस्याएं निस्तारित करने के निर्देश दिए। कमिश्नर व डीआईजी ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण रजिस्टर का परीक्षण किया। उसमें अंकित निस्तारण रिपोर्ट देखी। निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, उनके निस्तारण से समस्याग्रस्त व्यक्ति को भी अवगत कराएं। भूमि संबंधित मामलों में राजस्व, चकबंदी व पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर निस्तारण किया जाए।

कहा कि रोवर तकनीक का प्रभावी उपयोग करते हुए भूमि की पैमाइश एवं सीमांकन की कार्रवाई की जाए। राजस्व निरीक्षकों एवं लेखपालों को रोवर तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाए। कमिश्नर के समक्ष 56 मामले आए। जिनमें तीन का मौके पर निस्तारण किया गया। राजापुर में सीडीओ डीपी पाल, एसडीएम पूजा गुप्ता व तहसीलदार भारत प्रताप सिंह समस्याएं सुनीं। उनके समक्ष 53 मामले आए। जिनमें सात का मौके पर निस्तारण किया गया। नगर पंचायत के विस्तारित क्षेत्र वार्ड संख्या 13 निवासी आलोक पांडेय ने किसानों की समस्या से अवगत कराया। कहा कि बारिश न होने व तेज धूप से धान सहित खरीफ की फसलें सूखने लगी हैं। चिल्ली राकस पंप कैनाल के माइनर की अभी तक सफाई नहीं कराई गई है और न ही उसे पूर्ण क्षमता से संचालित किया जा रहा है। इससे किसानों में नाराजगी है। अर्जुनपुर के हेमराज, मान सिंह, राम देवी, सुधाकर, रामबाबू, विष्णु कुमार, राम सुहावन ने शिकायत की कि गांव के कुछ लोगों ने सार्वजनिक मार्ग पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। जिससे कई परिवारों के सामने आवागमन के लिए दिक्कत है। इस दौरान सीओ यामीन अहमद, नायब तहसीलदार अभिनेश कुमार, अमित सिंह, बीडीओ पहाड़ी संजय पांडेय, रामनगर अभिनंदन सिंह, सहायक चकबंदी अधिकारी राजीव दुबे आदि मौजूद रहे。

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खाद वितरण में बुजुर्गों और महिलाओं की लगवाएं अलग लाइनें

कमिश्नर ने समाधान दिवस के बाद गल्ला मंडी कर्वी स्थित खाद विक्री केन्द्र की व्यवस्थाएं देखी। केन्द्र प्रभारी को निर्देश दिए कि यूरिया के साथ किसी भी प्रकार की टैगिंग न की जाए। बुजुर्गों व महिलाओं की अलग लाइनें लगवाएं। इसके बाद सीएचसी शिवरामपुर में उपस्थिति रजिस्टर देखा। निर्देश दिए कि मूवमेंट रजिस्टर का नियमित संधारण किया जाए। प्रत्येक चिकित्सक क्षेत्र भ्रमण पर जाने एवं लौटने के समय उसमें अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करें। सभी जरुरी औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। चिकित्सालय परिसर की नियमित साफ-सफाई, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता एवं संक्रमण नियंत्रण के सभी जरुरी इंतजाम रहें।

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शादी अनुदान का पैसा न पहुंचने पर सहायक श्रमायुक्त से जवाब मांगा

मानिकपुर। डीएम पुलकित गर्ग व एसपी अरुण कुमार सिंह ने तहसील सभागार में फरियादियो की समस्याएं सुनीं। इस दौरान नाली, भूमि विवाद, चकरोड, विद्युत, चकबंदी सहित विभिन्न जनसमस्याओं से संबंधित प्रार्थनापत्र आए। डीएम ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। शिकायतकर्ताओं व लाभार्थियों को समस्या के समाधान के लिए बार-बार मुख्यालय व कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उनके समक्ष वर्ष 2025 के शादी अनुदान योजना से संबंधित एक लाभार्थी के खाते में अब तक अनुदान राशि प्राप्त न होने का प्रकरण आया। जिस पर डीएम ने सहायक श्रमायुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सम्पूर्ण समाधान दिवस में कितनी शिकायतें आईं?
सम्पूर्ण समाधान दिवस में कमिश्नर के समक्ष 56 मामले आए जिनमें तीन का मौके पर निस्तारण किया गया।
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