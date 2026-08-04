Chitrakoot News: निजी स्कूलों और शिक्षकों की समस्याओं को उठाना जरुरी

Chitrakoot News: चित्रकूट, संवाददाता। बुंदेलखंड अनएडेड स्कूल एसोसिएशन की बैठक में पदाधिकारियों ने एक स्वर में तय किया कि निजी स्कूलों और उनके शिक्षकों की समस्याओं को भी प्राथमिकता से उठाया जाना जरुरी है। इसके लिए सदन में उनका प्रतिनिधि होना आवश्यक है। इसको देखते हुए एसोसिएशन ने शिक्षक एमएलसी चुनाव में अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। मंगलवार को सीतापुर स्थित एक होटल में आयोजित बैठक में एसोसिएशन अध्यक्ष नवल किशोर चौधरी ने कहा कि बुंदेलखंड के विद्यालयों और शिक्षकों की समस्याओं को मजबूती से उठाने के लिए संगठन को अपना प्रतिनिधि विधान परिषद में भेजना जरुरी हो गया है। क्योंकि निजी स्कूलों और उनमें तैनात शिक्षक भी समस्याओं से जूझ रहे है।

उनकी कोई आवाज नहीं उठा रहा है। कहा कि संगठन ने स्नातक एमएलसी चुनाव में डा मनीष गुप्ता को सर्वसम्मति से अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। उपाध्यक्ष अंकित कुशवाहा ने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में संचालित निजी विद्यालयों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के हितों के लिए पिछले 10 वर्ष से अधिक समय से संगठन कार्य कर रहा है। कहा कि बुंदेलखंड के विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जब सदन में पहुंचेगा, तभी समस्याओं को प्राथमिकता से उठाया जा सकता है। कोषाध्यक्ष विपरांश यादव ने कहा कि संगठन ने समय-समय पर स्कूलों की समस्याओं, शिक्षकों से जुड़े विषयों, विद्यार्थियों के हितों तथा शिक्षा व्यवस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दों को शासन-प्रशासन के समक्ष उठाया है। उप सचिव श्याम जी निगम ने कहा कि संगठन अपना प्रतिनिधि सदन में पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा।