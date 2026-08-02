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Chitrakoot News: किशोरी से रेप और वीडियो वायरल करने में आरोपित गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
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Chitrakoot News: चित्रकूट में, मानिकपुर थाना पुलिस ने दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में सिद्धार्थ द्विवेदी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि सिद्धार्थ ने एक वर्ष में कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो वायरल किया। आरोपित फरार हुआ था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी।

Chitrakoot News: किशोरी से रेप और वीडियो वायरल करने में आरोपित गिरफ्तार

Chitrakoot News: चित्रकूट। मानिकपुर थाना पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म व अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में नामजद आरोपित सिद्धार्थ द्विवेदी को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक अजीत पांडेय ने बताया कि किशोरी ने थाने में तहरीर देकर नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता का कहना है कि सिद्धार्थ ने एक साल में उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। उसका अश्लील वीडियो बनाकर अपने दोस्तों को भेजकर वायरल करा दिया। इसके बाद गाली गलौच कर उसे जान से मारने की धमकी दी। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि आरोपित फरार हो गया था। जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी।

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