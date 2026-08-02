Chitrakoot News: जनाक्रोश को पावर हाउसों में पहुंचे अधिकारी
Chitrakoot News: चित्रकूट जिले में एक पखवारे से हो रही बिजली कटौती और लो-वोल्टेज की समस्याओं से परेशान लोग आक्रोश में हैं। अधिकारियों ने पावर हाउस का दौरा किया और जनता की समस्याओं को सुनने का निर्देश दिया। डीएम और एसपी ने पैनलों का संचालन और बिजली आपूर्ति की व्यवस्था का जायजा लिया। उपभोक्ताओं की कॉल सुनने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
Chitrakoot News: चित्रकूट। जिले में एक पखवारे से मनमानी बिजली कटौती व लो-वोल्टेज की समस्या से परेशान लोगों में आक्रोश को देख अधिकारियों ने अब तेजी पकड़ी है। विभागीय अभियंता पावर हाउसों में पहुंचकर समस्या दूर करने के लिए जुट गए है। खुद डीएम व एसपी ने मानिकपुर पावर हाउस पहुंचकर व्यवस्थाएं देखी। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि आम जनता का फोन जरूर रिसीव करें। उनकी समस्या सुनकर निस्तारण करें। डीएम ने पुलकित गर्ग व एसपी अरुण कुमार सिंह ने विद्युत उपकेंद्र मानिकपुर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दोनो अधिकारियों ने पावर हाउस से मारकुंडी, कल्याणपुर, केसेरुवा एवं अन्य क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति नियंत्रित करने वाले पैनलों के संचालन की जानकारी ली।
विद्युत उपकेंद्र के शटडाउन रजिस्टर का गहनता से अवलोकन किया। रजिस्टर में दर्ज तीन घंटे की निरंतर कटौती का डीएम ने कारण पूंछा। जेई ने अवगत कराया कि ट्रांसफॉर्मर प्रतिस्थापन की प्रक्रिया के कारण शटडाउन लिया जाता है, जिसमें समय लगता है। सर्वाधिक विद्युत कटौती वाले क्षेत्रों की जानकारी मांगने पर जेई ने बताया केसेरुवा से सर्वाधिक शिकायतें प्राप्त होती हैं। डीएम ने निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं की कॉल अनिवार्य रूप से रिसीव की जाए। ट्रांसफॉर्मर खराब होने की स्थिति में 48 घंटे में मरम्मत/प्रतिस्थापन कर आपूर्ति बहाल की जाए।
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