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Chitrakoot News: शराब के नशे में बहनोई को पीटा, मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
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Chitrakoot News: चित्रकूट के बसिला गांव में अवेधश ने कर्वी कोतवाली में तहरीर दी। ससुराल जाते समय उसका साला मनोज और भूपेश ने शराब के नशे में गाली दी और मारपीट की। इससे उसे सिर में गंभीर चोट आई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

Chitrakoot News: शराब के नशे में बहनोई को पीटा, मुकदमा दर्ज

Chitrakoot News: चित्रकूट। रैपुरा थाना क्षेत्र के बसिला गांव के मजरा गंगा पुरवा निवासी अवेधश ने कर्वी कोतवाली में तहरीर दी। बताया कि वह अपनी ससुराल शिवरामपुर चौकी क्षेत्र के भांगा गया था। जहां रात करीब करीब 11 बजे साले मनोज, भूपेश ने शराब के नशे में उसे गालीगलौज किया। विरोध करने पर मारपीट की। जिससे उसे सिर में गंभीर चोट आई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद मुकदमा दर्ज किया है।

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