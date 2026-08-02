Chitrakoot News: सर्पदंश से युवक की हालत बिगड़ी, भर्ती

Chitrakoot News: सर्पदंश से युवक की हालत बिगड़ी, भर्ती
Chitrakoot News: चित्रकूट के भरतकूप थाना क्षेत्र के भारतपुर निवासी 18 वर्षीय राम सिंह को रविवार सुबह घर के बाहर खेलते समय जहरीले सर्प ने डस लिया। उसकी हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
Chitrakoot News: चित्रकूट। भरतकूप थाना क्षेत्र के भारतपुर निवासी 18 वर्षीय राम सिंह को जहरीले सर्प ने डस लिया। वह रविवार को सुबह घर के बाहर खेल रहा था। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया है। जहां उसका इलाज चल रहा है।
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