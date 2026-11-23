यूपी के चित्रकूट में एसडीएम ड्राइंग रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेश हुए। नाराज हाईकोर्ट ने इसे लेकर एसडीएम न्यायिक और चित्रकूट जिलाधिकारी दोनों से स्पष्टीकरण मांगा है।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चित्रकूट के एसडीएम न्यायिक के कार्यालय की बजाय घर के ड्राइंग रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने पर कड़ी आपत्ति जताई है। कोर्ट ने इसे लेकर एसडीएम और डीएम दोनों से स्पष्टीकरण मांगा है।

न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने पूछा है कि जब एसडीएम को हाईकोर्ट के सामने पेश होना था तो उन्हें अपने ड्राइंग रूम से जुड़ने की अनुमति क्यों दी गई। एसडीएम ने बताया कि उनके घर पर इंटरनेट की सुविधा बेहतर थी और वह डीएम की अनुमति से घर के ड्राइंग रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। कोर्ट इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि एसडीएम के कार्यालय में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी तो डीएम उन्हें अपने कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की अनुमति दे सकते थे। साथ ही दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।

कोर्ट ने आदेश की कॉपी पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव को भेजने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव यह तय करेंगे कि एसडीएम का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उनके खिलाफ जांच शुरू की जानी चाहिए या नहीं। कोर्ट ने डीएम को भी सरकारी अधिकारियों के न्यायालय में पेश होने के तौर-तरीकों को लेकर सतर्क किया है। कहा कि डीएम की जिम्मेदारी है कि अधिकारियों को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होते समय आवश्यक शिष्टाचार और मर्यादा का पालन करने की सलाह दें।

मामला सुनील की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। सुनील निर्वाचित प्रधान हैं। उन्होंने चुनाव में पराजित प्रत्याशी की चुनाव याचिका के आदेशों को चुनौती दी थी। चुनाव याचिका को पांच जुलाई 2024 के विस्तृत आदेश से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद पराजित प्रत्याशी ने 25 जुलाई 2024 को पुनर्विचार प्रार्थना पत्र दाखिल किया। एक अप्रैल 2025 को इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए चुनाव याचिका खारिज करने वाला पुराना आदेश महज पांच पंक्तियों के आदेश से रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट ने पाया कि एक अप्रैल 2025 के आदेश में पुनर्विचार प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताया गया। यहां तक कि यह भी दर्ज नहीं था कि संबंधित पक्षों को सुना गया था या नहीं। इसके बाद पुनर्विचार प्रार्थना पत्र पर दोबारा सुनवाई हुई और 30 जुलाई 2025 को एक अन्य आदेश से पुनर्विचार प्रार्थना पत्र फिर स्वीकार कर लिया गया। इस बार आदेश में कुछ कारण भी दिए गए और पहले के आदेश को रद्द कर दिया गया।

प्रश्न का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया हाईकोर्ट ने पूछा कि जिस आदेश को पहले ही रद्द किया जा चुका था, उसे दोबारा किस आधार पर रद्द किया गया। कोर्ट का कहना है कि इस प्रश्न का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस पर कोर्ट ने दोनों विवादित आदेश करने वाले चित्रकूट के एसडीएम न्यायिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने का निर्देश दिया था।सुनवाई के दौरान एसडीएम ने बताया कि एक अप्रैल 2025 का आदेश इसलिए किया गया क्योंकि दूसरे पक्ष ने पुनर्विचार प्रार्थना पत्र पर अपना जवाब दाखिल नहीं किया था। हालांकि वह यह स्पष्ट नहीं कर सके कि पुनर्विचार प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के लिए आदेश में कोई कारण क्यों नहीं दर्ज किया गया। एसडीएम ने कहा कि 30 जुलाई 2025 के बाद के आदेश में कारण दिए गए। इस पर हाईकोर्ट ने फिर पूछा कि पहले ही रद्द किए जा चुके आदेश को दोबारा रद्द करने का कानूनी आधार क्या था।