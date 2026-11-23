SDM ड्राइंग रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेश हुए; नाराज हाईकोर्ट ने DM से भी मांगा स्पष्टीकरण
यूपी के चित्रकूट में एसडीएम ड्राइंग रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेश हुए। नाराज हाईकोर्ट ने इसे लेकर एसडीएम न्यायिक और चित्रकूट जिलाधिकारी दोनों से स्पष्टीकरण मांगा है।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चित्रकूट के एसडीएम न्यायिक के कार्यालय की बजाय घर के ड्राइंग रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने पर कड़ी आपत्ति जताई है। कोर्ट ने इसे लेकर एसडीएम और डीएम दोनों से स्पष्टीकरण मांगा है।
न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने पूछा है कि जब एसडीएम को हाईकोर्ट के सामने पेश होना था तो उन्हें अपने ड्राइंग रूम से जुड़ने की अनुमति क्यों दी गई। एसडीएम ने बताया कि उनके घर पर इंटरनेट की सुविधा बेहतर थी और वह डीएम की अनुमति से घर के ड्राइंग रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। कोर्ट इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि एसडीएम के कार्यालय में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी तो डीएम उन्हें अपने कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की अनुमति दे सकते थे। साथ ही दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।
कोर्ट ने आदेश की कॉपी पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव को भेजने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव यह तय करेंगे कि एसडीएम का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उनके खिलाफ जांच शुरू की जानी चाहिए या नहीं। कोर्ट ने डीएम को भी सरकारी अधिकारियों के न्यायालय में पेश होने के तौर-तरीकों को लेकर सतर्क किया है। कहा कि डीएम की जिम्मेदारी है कि अधिकारियों को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होते समय आवश्यक शिष्टाचार और मर्यादा का पालन करने की सलाह दें।
मामला सुनील की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। सुनील निर्वाचित प्रधान हैं। उन्होंने चुनाव में पराजित प्रत्याशी की चुनाव याचिका के आदेशों को चुनौती दी थी। चुनाव याचिका को पांच जुलाई 2024 के विस्तृत आदेश से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद पराजित प्रत्याशी ने 25 जुलाई 2024 को पुनर्विचार प्रार्थना पत्र दाखिल किया। एक अप्रैल 2025 को इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए चुनाव याचिका खारिज करने वाला पुराना आदेश महज पांच पंक्तियों के आदेश से रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट ने पाया कि एक अप्रैल 2025 के आदेश में पुनर्विचार प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताया गया। यहां तक कि यह भी दर्ज नहीं था कि संबंधित पक्षों को सुना गया था या नहीं। इसके बाद पुनर्विचार प्रार्थना पत्र पर दोबारा सुनवाई हुई और 30 जुलाई 2025 को एक अन्य आदेश से पुनर्विचार प्रार्थना पत्र फिर स्वीकार कर लिया गया। इस बार आदेश में कुछ कारण भी दिए गए और पहले के आदेश को रद्द कर दिया गया।
प्रश्न का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया
हाईकोर्ट ने पूछा कि जिस आदेश को पहले ही रद्द किया जा चुका था, उसे दोबारा किस आधार पर रद्द किया गया। कोर्ट का कहना है कि इस प्रश्न का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस पर कोर्ट ने दोनों विवादित आदेश करने वाले चित्रकूट के एसडीएम न्यायिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने का निर्देश दिया था।सुनवाई के दौरान एसडीएम ने बताया कि एक अप्रैल 2025 का आदेश इसलिए किया गया क्योंकि दूसरे पक्ष ने पुनर्विचार प्रार्थना पत्र पर अपना जवाब दाखिल नहीं किया था। हालांकि वह यह स्पष्ट नहीं कर सके कि पुनर्विचार प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के लिए आदेश में कोई कारण क्यों नहीं दर्ज किया गया। एसडीएम ने कहा कि 30 जुलाई 2025 के बाद के आदेश में कारण दिए गए। इस पर हाईकोर्ट ने फिर पूछा कि पहले ही रद्द किए जा चुके आदेश को दोबारा रद्द करने का कानूनी आधार क्या था।
चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश
कोर्ट ने कहा कि एसडीएम ऐसा कोई कानूनी प्रावधान भी नहीं बता सके, जो इस तरह की कार्रवाई की अनुमति देता हो। साथ ही ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने एक अप्रैल 2025 और 30 जुलाई 2025 के दोनों आदेश रद्द कर दिए। साथ ही संबंधित प्राधिकारी को पुनर्विचार प्रार्थना पत्र पर नए सिरे से सुनवाई कर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को 26 नवंबर को संबंधित प्राधिकारी के सामने उपस्थित होने और अपना जवाब तथा दलीलें पेश करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने आदेश की कॉपी पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव को भेजने का भी निर्देश दिया। इन्हीं निर्देशों के साथ कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें