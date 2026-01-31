यूपी के इस जिले में डीएम का बड़ा संदेश, सरकारी स्कूल में लिखवाया अपनी बेटी का नाम

संक्षेप: आर्थिक तौर पर संपन्न और ज्यादातर नौकरी-पेशा वाले लोग बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए नामचीन निजी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करा रहे है। ताकि उनका बच्चा प्राथमिक इकाई से ही मजबूत शिक्षा ग्रहण कर आगे अपना भविष्य संवार सके।

आर्थिक तौर पर संपन्न और ज्यादातर नौकरी-पेशा वाले लोग बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए नामचीन निजी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करा रहे है। ताकि उनका बच्चा प्राथमिक इकाई से ही मजबूत शिक्षा ग्रहण कर आगे अपना भविष्य संवार सके। लेकिन चित्रकूट के डीएम डीएम पुलकित गर्ग ने ऐसे लोगों को आइना दिखाते हुए अपनी बेटी सिया का दाखिला परिषदीय स्कूल में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र में कराया और समाज को एक अच्छा संदेश दिया।

डीएम पुलकित गर्ग की बेटी सिया ने अभी स्कूल जाना शुरु किया है। उन्होंने मुख्यालय कर्वी स्थित धनुष चौराहा के पास संचालित कंपोजिट विद्यालय के आंगनवाड़ी केन्द्र में बेटी सिया का दाखिला कराया है। शुक्रवार को केन्द्र में पढ़ने पहुंची सिया अन्य बच्चों के साथ काफी खुश नजर आई। वह बच्चों के साथ खेलती भी रही। केन्द्र में उसका अच्छी तरह से ध्यान भी दिया गया। अन्य बच्चों के साथ वह खिलौनो में खेलती रही। आंगनवाड़ी केन्द्र में बेटी का दाखिला कराना डीएम पुलकित गर्ग का यह कदम समाज में एक बेहतर प्रेरणादायक संदेश बनकर पहुंचा है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म में भी डीएम का यह कदम जोर-शोर से छाया रहा।