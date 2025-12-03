Hindustan Hindi News
chita jalane ke paise nhi the maa ne bete ka shav lene se kar diya inkar kanpur mother son story
चिता जलाने के पैसे नहीं थे...इस कदर मजबूर हुई मां; कलेजे पर पत्थर रख बेटे का शव लेने से किया इनकार

चिता जलाने के पैसे नहीं थे...इस कदर मजबूर हुई मां; कलेजे पर पत्थर रख बेटे का शव लेने से किया इनकार

संक्षेप:

वृद्ध माधुरी ने बताया कि वह भीख मांगकर गुजारा करती है, जबकि बेटा मजदूरी करता था। रविवार रात करीब 11 बजे बेटा बाहर से आया। दरवाजा खुलवाने के लिए चिल्लाने लगा। पड़ोसी बाहर आकर गाली-गलौज करने लगा। बेटे के विरोध करने पर उसे लाठी-डंडों से पीट दिया। वह बेटे को उठाने पहुंची लेकिन अंदर नहीं ला सकी। 

Wed, 3 Dec 2025 08:21 AMAjay Singh संवाददाता, कानपुर
स्वर्ग फिल्म में गोविंदा का एक डायलॉग है ‘दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं... मगर गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। यह डायलॉग फिल्मी जरूर है लेकिन चकेरी के टटियन झनाका में रहने वाली वृद्धा माधुरी की हकीकत के बेहद करीब।

रविवार रात को पड़ोसी की पिटाई से घायल बेटे का पैसों के अभाव में इलाज नहीं करा सकी। इसके चलते बेटे ने सोमवार रात को घर में ही तड़पकर दम तोड़ दिया। गरीबी का आलम यह कि... पोस्टमार्टम के बाद मां ने शव लेने से ही इनकार कर दिया क्योंकि उसके पास रुपये नहीं थे। अंत में पुलिस को ही शव का अंतिम संस्कार कराना पड़ा।

मूलरूप से बिहार के दरभंगा के नेहरा गांव निवासी संतोष कुमार चौधरी के परिवार में पत्नी माधुरी व दो बेटे हैं। संतोष कुमार गांव में ही रहते हैं जबकि पत्नी माधुरी चकेरी के टटियन झनाका में किराये पर रहती है। साथ में 27 वर्षीय बेटा भरत रहता था। दूसरा बेटा रोहित मथुरा में नौकरी करता है।

वृद्ध माधुरी ने बताया कि वह भीख मांगकर गुजारा करती है, जबकि बेटा भरत मजदूरी करता था। रविवार रात करीब 11 बजे बेटा बाहर से आया और दरवाजा खुलवाने के लिए चिल्लाने लगा। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोसी बाहर आकर गाली-गलौज करने लगा। बेटे के विरोध करने पर उसे लाठी-डंडों से पीट दिया। वह बेटे को उठाने पहुंची लेकिन अंदर नहीं ला सकी। किसी तरह बेटा खुद घिसटकर अंदर आया। इसके बाद रात भर वह दर्द से कराहता रहा। पिटाई से बेटे के हाथ-पैर में सूजन आ गई। वह हिल भी नहीं पा रहा था।

माधुरी ने बताया कि उनके पास केवल 100 रुपये थे तो बेटे का कहीं इलाज भी नहीं कराया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत चकेरी पुलिस से की। वृद्धा के मुताबिक वह पड़ोसी का नाम नहीं जानती है लेकिन चेहरे से पहचानती है। रामादेवी चौकी प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि वृद्धा ने कोई शिकायत नहीं की है। अगर पीड़ित परिवार से तहरीर मिलेगी तो रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
