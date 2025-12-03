चिता जलाने के पैसे नहीं थे...इस कदर मजबूर हुई मां; कलेजे पर पत्थर रख बेटे का शव लेने से किया इनकार

संक्षेप: वृद्ध माधुरी ने बताया कि वह भीख मांगकर गुजारा करती है, जबकि बेटा मजदूरी करता था। रविवार रात करीब 11 बजे बेटा बाहर से आया। दरवाजा खुलवाने के लिए चिल्लाने लगा। पड़ोसी बाहर आकर गाली-गलौज करने लगा। बेटे के विरोध करने पर उसे लाठी-डंडों से पीट दिया। वह बेटे को उठाने पहुंची लेकिन अंदर नहीं ला सकी।

स्वर्ग फिल्म में गोविंदा का एक डायलॉग है ‘दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं... मगर गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। यह डायलॉग फिल्मी जरूर है लेकिन चकेरी के टटियन झनाका में रहने वाली वृद्धा माधुरी की हकीकत के बेहद करीब।

रविवार रात को पड़ोसी की पिटाई से घायल बेटे का पैसों के अभाव में इलाज नहीं करा सकी। इसके चलते बेटे ने सोमवार रात को घर में ही तड़पकर दम तोड़ दिया। गरीबी का आलम यह कि... पोस्टमार्टम के बाद मां ने शव लेने से ही इनकार कर दिया क्योंकि उसके पास रुपये नहीं थे। अंत में पुलिस को ही शव का अंतिम संस्कार कराना पड़ा।

मूलरूप से बिहार के दरभंगा के नेहरा गांव निवासी संतोष कुमार चौधरी के परिवार में पत्नी माधुरी व दो बेटे हैं। संतोष कुमार गांव में ही रहते हैं जबकि पत्नी माधुरी चकेरी के टटियन झनाका में किराये पर रहती है। साथ में 27 वर्षीय बेटा भरत रहता था। दूसरा बेटा रोहित मथुरा में नौकरी करता है।

वृद्ध माधुरी ने बताया कि वह भीख मांगकर गुजारा करती है, जबकि बेटा भरत मजदूरी करता था। रविवार रात करीब 11 बजे बेटा बाहर से आया और दरवाजा खुलवाने के लिए चिल्लाने लगा। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोसी बाहर आकर गाली-गलौज करने लगा। बेटे के विरोध करने पर उसे लाठी-डंडों से पीट दिया। वह बेटे को उठाने पहुंची लेकिन अंदर नहीं ला सकी। किसी तरह बेटा खुद घिसटकर अंदर आया। इसके बाद रात भर वह दर्द से कराहता रहा। पिटाई से बेटे के हाथ-पैर में सूजन आ गई। वह हिल भी नहीं पा रहा था।