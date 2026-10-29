यूपी में चुनावी बिगुल फूंकने की तैयारी में चिराग, नवंबर से वाराणसी में ताकत दिखाएगी लोजपा
चिराग पासवान यूपी में चुनावी बिगुल फूंकने की तैयारी में हैं। चिराग पासवान की पार्टी नवंबर के पहले सप्ताह से प्रदेश में चुनावी अभियान का आगाज करेगी। वाराणसी की नव संकल्प सभा की भी तैयारी चल रही है।
लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) नवंबर के पहले सप्ताह से प्रदेश में चुनावी अभियान का आगाज करेगी। नव संकल्प सभा के जरिए पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। एनडीए की सहयोगी लोजपा (आर) सीट शेयरिंग का इंतजार किए बगैर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिस्सेदारी का ऐलान पार्टी पहले ही कर चुकी है।
लोजपा पिछले छह महीने से उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार कर रही है। यूपी प्रभारी तथा सांसद अरुण भारती निचले स्तर पर संगठन को खड़ा कर रहे हैं। जेन जी को लामबंद करने की कोशिश में पार्टी अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना के बाद प्रयागराज में ‘यूथ बोले तो’ विषय से कार्यक्रम कर चुके हैं। युवाओं के इस जुटान को पार्टी वोट में तब्दील करने की रणनीति पर काम कर रही है। लोजपा इससे पहले प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, पासी शौर्य सम्मान तथा चाणक्य सम्मान जैसे कार्यक्रम आयोजित कर विभिन्न समाज के लोगों को जोड़ने की कोशिश की। लोजपा ने पंडित-पासवान का नारा भी बुलंद कर ब्राह्मण समाज को जोड़ने की कोशिश की है।
निचले स्तर पर संगठन तैयार कर रहे
पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी तथा पंजाब व झारखंड के सह प्रभारी धीरेंद्र कुमार मुन्ना का कहना है कि उत्तर प्रदेश की 104 सीटों पर पासी समाज निर्णायक स्थिति में है। ब्राह्मण समाज पार्टी के साथ तेजी से जुड़ रहा है। हमने चाणक्य सम्मान के जरिए इस समाज को जोड़ा है। उनकी उचित भागीदारी का भरोसा दिया है। पार्टी ने इस बात का आकलन कराया है कि पासी समाज किन-किन सीटों पर निर्णायक स्थिति में हैं। इनमें लखनऊ की मोहनलालगंज, मलिहाबाद, अयोध्या की सोहावल, मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की जलालपुर, जौनपुर की मछलीशहर जैसी सीटें शामिल हैं। हम निचले स्तर पर संगठन तैयार कर रहे हैं।
पार्टी विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी
धीरेंद्र कुमार कहते हैं कि यह तो तय है कि पार्टी विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत पहले साफ-साफ बता दिया है। यह अभी तय नहीं कि कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। एनडीए के सहयोगी होने के नाते सीट शेयरिंग की अपेक्षा और इस पर बात चल रही है। उम्मीद है कि सम्मानजनक सीटें पार्टी को मिलेंगी। अभी पार्टी का फोकस संगठन को निचले स्तर पर मजबूत करना है। वाराणसी की नव संकल्प सभा की भी तैयारी चल रही है। यह नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में आयोजित करनेकी योजना है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें