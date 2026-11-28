चिराग पासवान ने कांग्रेस और सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि संविधान की बात करने वालों ने ही सरकारों में उसका दुरुपयोग किया। उन्होंने दावा किया कि संसद भवन में डॉ. आंबेडकर की मूर्ति उनके पिता रामविलास पासवान ने लगवाई थी। पार्टी दलितों और पासी समाज के हक, सम्मान व सुरक्षा की लड़ाई लड़ेगी।

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान की किताब लेकर घूमने वालों ने आजादी के बाद कई बार सरकार चलाई, लेकिन संसद भवन में डॉ. भीमराव आंबेडकर की मूर्ति नहीं लगवाई। उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने संसद भवन में बाबा साहेब की मूर्ति स्थापित कराने का काम किया। संविधान की बात करने वालों ने अपनी सरकारों में सबसे ज्यादा उसका दुरुपयोग किया।

शनिवार को पार्टी के स्थापना दिवस पर जीआईसी मैदान में आयोजित बहुजन भीम संकल्प समागम एवं सह संकल्प दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस और सपा पासी समाज सहित दलित समाज को केवल अपना वोट बैंक समझती हैं। दूसरे दलों ने समाज को राजनीतिक नजरिये से देखा, जबकि उनकी पार्टी ने लोगों को जोड़ने और हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम किया है। उनकी पार्टी पूरे प्रदेश में पासी समाज के साथ ही संपूर्ण दलित समाज के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी।

मेरे पिता ने समाज को जोड़ने का काम किया- चिराग निर्धारित कार्यक्रम से करीब तीन घंटे 35 मिनट की देरी से कार्यक्रम स्थल पहुंचे चिराग पासवान का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में कई जिलों से कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्हें संबोधित करते हुए चिराग ने कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान ने समाज को जोड़ने का काम किया था। वह उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसी उद्देश्य से वह कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आशीर्वाद लेने आए हैं। इस पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने हाथ उठाकर पार्टी का साथ देने का भरोसा दिया।