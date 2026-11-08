UP Elections: चिराग की लोजपा का पूर्वांचल पर फोकस; पंडित-पासी-पासवान का नारा, यूथ को साधने का प्लान

चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) ने यूपी चुनाव के लिए पूर्वांचल में सक्रियता बढ़ा दी है। पार्टी पंडित-पासी-पासवान नारे के जरिए अगड़ा और पिछड़ा दोनों वर्गों को साधने में जुटी है। प्रयागराज से गोरखपुर तक संगठन मजबूत करने और युवाओं को जोड़ने पर खास फोकस है।

लखनऊ, विशेष संवाददाता: यूपी चुनाव में उतरी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) पूर्वांचल के जरिए प्रदेश में जमीन तलाश रही है। पार्टी का ज्यादा फोकस पूर्वांचल पर ही है। पार्टी अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पूर्वांचल के दौरे तेज कर दिए हैं। बिहार से नजदीक होने के नाते पार्टी के सांसद, मंत्री तथा संगठन के लोगों ने पूर्वांचल में गतिविधियां बढ़ाई है। पार्टी का पार्टी ने पंडित-पासी-पासवान का नारा देकर अगड़ा कार्ड खेला है। पार्टी को पता है कि केवल एक जाति के वोट से काम नहीं चलेगा। सभी समाज के वोटों का बंटवारा कर गाड़ी आगे बढ़ेगी। इसी को आगे बढ़ाते हुए चिराग पासवान ने वाराणसी की सभा में कहा कि पार्टी पिछड़ी जातियों के साथ अगड़ी जातियों की जरूरतों और आवाज को मजबूती से उठाएगी। सामाजिक न्याय और हर वर्ग के अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाना लक्ष्य है।

पूर्वांचल पर चिराग की लोजपा की नजर बिहार की तर्ज पर यूपी में युवा आगे के गठन का मुद्दा भी उठाया। पार्टी ने पूर्वांचल पर विशेष फोकस के साथ संगठनात्मक आकलन भी शुरू कर दिया है। पार्टी प्रभारी सांसद अरुण भारती उत्तर प्रदेश में पार्टी का संगठनात्मक काम देख रहे हैं। कौशांबी निवासी प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासी भी निचले स्तर पर संगठन का काम देख रहे हैं। फोकस प्रयागराज से गोरखपुर तक ही है। इस क्षेत्र में पासवान समाज की बड़ी आबादी है। पार्टी इस समाज को एकजुट करने के साथ युवाओं को साथ लेने की रणनीति पर काम कर रही है।

प्रयागराज और काशी में चिराग ने भरी हुंकार एलजेपी (आर) के अध्यक्ष चिराग पासवान प्रयागराज और वाराणसी में दो बड़े कार्यक्रम कर चुके हैं। प्रयागराज में उन्होने छात्र संवाद किया था। वहीं वाराणसी में शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होने कहा कि अभी तो चुनावी शंखनाद है। गठबंधन से औपचारिक बात हो रही है अगर बात नहीं बनी तो पूरे यूपी में पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होने नव संकल्प महासभा में दोहराया कि पिता के संकल्प और सपनों को पूरा करने आया हूं। मेरे पिता ने दलितों-वंचितों के लिए बिहार में लड़ाई लड़ी,उसी तरह यूपी में सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए आया हूं।