चीन की महिला को अवैध घुसपैठ में 8 साल वर्ष की सजा, बहराइच में कोर्ट का फैसला

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में चीन की महिला को अवैध घुसपैठ में 8 साल वर्ष की सजा सुनाई है। दोषसिद्ध पर 50 हजार का जुर्माना ठोका गया है। जिसे अदा न किए जाने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

यूपी के बहराइच में न्यायालय तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कविता निगम ने बिना वैध वीजा के भारत में घुसपैठ का दोषसिद्ध होने पर चीन की महिला को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषसिद्ध पर पचास हजार का जुर्माना ठोका गया है। जिसे अदा न किए जाने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

रूपईडीहा थाने के सशस्त्र सीमा बल 42 बटालियन की बार्डर आउट पोस्ट पर तैनात एसएसबी एएसआई अरूप डोबारी व अन्य जवानों ने 2 दिसम्बर 2023 को दोपहर 2:15 बजे भारत से नेपाल जा रही रिपब्लिक आफ चायना के सेमडांग प्रदेश निवासनी ली जिन मेयी उर्फ शिनमेई (45) को बिना वीजा भारत में अवैध घुसपैठ के मामले में गिरफ्तार किया गया। रॉ, आईबी, एलआईयू आदि की पूछताछ बेनतीजा रही क्योंकि वह अंग्रेजी में पूछे जा रहे सवालों के जवाब नहीं दे सकी। उसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था।