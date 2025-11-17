चीन की महिला को अवैध घुसपैठ में 8 साल वर्ष की सजा, बहराइच में कोर्ट का फैसला
संक्षेप: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में चीन की महिला को अवैध घुसपैठ में 8 साल वर्ष की सजा सुनाई है। दोषसिद्ध पर 50 हजार का जुर्माना ठोका गया है। जिसे अदा न किए जाने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
यूपी के बहराइच में न्यायालय तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कविता निगम ने बिना वैध वीजा के भारत में घुसपैठ का दोषसिद्ध होने पर चीन की महिला को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषसिद्ध पर पचास हजार का जुर्माना ठोका गया है। जिसे अदा न किए जाने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
रूपईडीहा थाने के सशस्त्र सीमा बल 42 बटालियन की बार्डर आउट पोस्ट पर तैनात एसएसबी एएसआई अरूप डोबारी व अन्य जवानों ने 2 दिसम्बर 2023 को दोपहर 2:15 बजे भारत से नेपाल जा रही रिपब्लिक आफ चायना के सेमडांग प्रदेश निवासनी ली जिन मेयी उर्फ शिनमेई (45) को बिना वीजा भारत में अवैध घुसपैठ के मामले में गिरफ्तार किया गया। रॉ, आईबी, एलआईयू आदि की पूछताछ बेनतीजा रही क्योंकि वह अंग्रेजी में पूछे जा रहे सवालों के जवाब नहीं दे सकी। उसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था।
50 हजार जुर्माना भी लगाया
उसके पास से रिपब्लिक आफ चायना का पासपोर्ट, नेपाल का वीजा, मोबाइल, कपड़े, मसाज मशीन आदि बरामद हुए। उसे विदेश अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया। एडीजीसी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने तहकीकात के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। जिसके चलते कोर्ट में विचारण शुरू हुआ। बचाव पक्ष व अभियोजन के त को सुन कोर्ट ने अवैध प्रवेश का दोषसिद्ध पाए जाने पर आठ वर्ष की सजा और 50 हजार जुर्माना लगाया है।