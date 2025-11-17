Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsChinese woman sentenced to 8 years in prison for illegal immigration, UP Bahraich court verdict
चीन की महिला को अवैध घुसपैठ में 8 साल वर्ष की सजा, बहराइच में कोर्ट का फैसला

चीन की महिला को अवैध घुसपैठ में 8 साल वर्ष की सजा, बहराइच में कोर्ट का फैसला

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में चीन की महिला को अवैध घुसपैठ में 8 साल वर्ष की सजा सुनाई है। दोषसिद्ध पर 50 हजार का जुर्माना ठोका गया है। जिसे अदा न किए जाने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

Mon, 17 Nov 2025 07:43 PMDeep Pandey बहराइच, विधि संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी के बहराइच में न्यायालय तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कविता निगम ने बिना वैध वीजा के भारत में घुसपैठ का दोषसिद्ध होने पर चीन की महिला को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषसिद्ध पर पचास हजार का जुर्माना ठोका गया है। जिसे अदा न किए जाने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रूपईडीहा थाने के सशस्त्र सीमा बल 42 बटालियन की बार्डर आउट पोस्ट पर तैनात एसएसबी एएसआई अरूप डोबारी व अन्य जवानों ने 2 दिसम्बर 2023 को दोपहर 2:15 बजे भारत से नेपाल जा रही रिपब्लिक आफ चायना के सेमडांग प्रदेश निवासनी ली जिन मेयी उर्फ शिनमेई (45) को बिना वीजा भारत में अवैध घुसपैठ के मामले में गिरफ्तार किया गया। रॉ, आईबी, एलआईयू आदि की पूछताछ बेनतीजा रही क्योंकि वह अंग्रेजी में पूछे जा रहे सवालों के जवाब नहीं दे सकी। उसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था।

50 हजार जुर्माना भी लगाया

उसके पास से रिपब्लिक आफ चायना का पासपोर्ट, नेपाल का वीजा, मोबाइल, कपड़े, मसाज मशीन आदि बरामद हुए। उसे विदेश अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया। एडीजीसी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने तहकीकात के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। जिसके चलते कोर्ट में विचारण शुरू हुआ। बचाव पक्ष व अभियोजन के त को सुन कोर्ट ने अवैध प्रवेश का दोषसिद्ध पाए जाने पर आठ वर्ष की सजा और 50 हजार जुर्माना लगाया है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Bahraich News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |