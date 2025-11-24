Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsChinese national who returned from Pakistan was arrested at the Nepal border while trying to illegally enter India
पाकिस्तान से लौटे चीनी नागरिक ने भारत में की अवैध घुसपैठ की कोशिश, नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार

पाकिस्तान से लौटे चीनी नागरिक ने भारत में की अवैध घुसपैठ की कोशिश, नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार

संक्षेप:

नेपाल सीमा के पास सुरक्षा एजेंसियों ने एक चीनी नागरिक को संदिग्ध हालात में भारतीय सीमा में घुसते हुए पकड़ा है। पाकिस्तान से होकर नेपाल पहुंचे यह चीनी नागरिक बिना किसी वैध दस्तावेज के करीब 60 मीटर भारतीय क्षेत्र में दाखिल हो गया था और मोबाइल से सीमा की वीडियोग्राफी कर रहा था।

Mon, 24 Nov 2025 07:05 PMPawan Kumar Sharma बहराइच
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान की यात्रा करके नेपाल लौटे एक चीनी नागरिक को उत्तर प्रदेश की इंडो-नेपाल सीमा पर अवैध घुसपैठ करते हुए गिरफ्तार किया गया है। नागरिक की पहचान 49 साल के लिऊ कुंजिंग प्रामिन्स हुवांग के तौर पर हुई है। वह बिना किसी वैध दस्तावेज के करीब 60 मीटर भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया था। वह सीमा क्षेत्र की मोबाइल से वीडियोग्राफी कर रहा था, जिससे सुरक्षा बलों को शक हुआ और उसे तुरंत पकड़ लिया गया। बाद में उसकी गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने पर विभिन्न खुफिया एजेंसियों ने गहन पूछताछ की और मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश कर दिया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एसएसबी की 42वीं वाहिनी के बीओपी पर तैनात सहायक उप निरीक्षक उपेंद्र सिंह रावत, कांस्टेबल फिरोज अहमद, राजवीर सिंह और एटीएस प्रभारी उप निरीक्षक रत्नेश कुमार यादव की टीम नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान पिलर संख्या 651/07 के पास भारतीय क्षेत्र में एक व्यक्ति मोबाइल से वीडियो बनाते हुए दिखाई दिया। पूछताछ के लिए उसे एसएसबी कैंप लाया गया। चीनी भाषा के अलावा कोई भाषा न आने से पूछताछ में कठिनाई आई, जिसके लिए ट्रांसलेटर बुलाए गए।

पूछताछ में पता चला कि लिऊ कुंजिंग 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक पाकिस्तान में रुका था और बाद में नेपाल पहुंचा। उसके पास से पाकिस्तान के सिक्के और अन्य संदिग्ध सामग्री भी बरामद की गई। वह काठमांडू से टूरिस्ट वीजा पर नेपालगंज आया था, लेकिन भारतीय सीमा में प्रवेश के लिए कोई वैध कागजात उसके पास नहीं थे। एसएसबी ने उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए भारतीय पुलिस को सौंप दिया।

ये भी पढ़ें:मोहब्बत में नाकाम आशिक ने उठाया खौफनाक कदम, गोली मारकर की आत्महत्या

बरामद सामान में ये वस्तुएं शामिल

तीन मोबाइल फोन, एक प्लाइटेक ट्रांसलेटर, चीनी पासपोर्ट, पाकिस्तान, नेपाल और वियतनाम के वीजा, यूनिपे कार्ड, नेपाल का नक्शा, 8,950 पाकिस्तानी मुद्रा, 15,235 नेपाली मुद्रा, 8,506 चीनी मुद्रा और चीन-नेपाल-पाकिस्तान के सिक्के। संदिग्ध पाकिस्तान यात्रा, बिना दस्तावेज सीमा में प्रवेश और वीडियोग्राफी के कारण मामला गंभीर माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां उसकी गतिविधियों की गहराई से जांच कर रही हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Bahraich News Bahraich Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |