पाकिस्तान से लौटे चीनी नागरिक ने भारत में की अवैध घुसपैठ की कोशिश, नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार

संक्षेप: नेपाल सीमा के पास सुरक्षा एजेंसियों ने एक चीनी नागरिक को संदिग्ध हालात में भारतीय सीमा में घुसते हुए पकड़ा है। पाकिस्तान से होकर नेपाल पहुंचे यह चीनी नागरिक बिना किसी वैध दस्तावेज के करीब 60 मीटर भारतीय क्षेत्र में दाखिल हो गया था और मोबाइल से सीमा की वीडियोग्राफी कर रहा था।

पाकिस्तान की यात्रा करके नेपाल लौटे एक चीनी नागरिक को उत्तर प्रदेश की इंडो-नेपाल सीमा पर अवैध घुसपैठ करते हुए गिरफ्तार किया गया है। नागरिक की पहचान 49 साल के लिऊ कुंजिंग प्रामिन्स हुवांग के तौर पर हुई है। वह बिना किसी वैध दस्तावेज के करीब 60 मीटर भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया था। वह सीमा क्षेत्र की मोबाइल से वीडियोग्राफी कर रहा था, जिससे सुरक्षा बलों को शक हुआ और उसे तुरंत पकड़ लिया गया। बाद में उसकी गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने पर विभिन्न खुफिया एजेंसियों ने गहन पूछताछ की और मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश कर दिया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एसएसबी की 42वीं वाहिनी के बीओपी पर तैनात सहायक उप निरीक्षक उपेंद्र सिंह रावत, कांस्टेबल फिरोज अहमद, राजवीर सिंह और एटीएस प्रभारी उप निरीक्षक रत्नेश कुमार यादव की टीम नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान पिलर संख्या 651/07 के पास भारतीय क्षेत्र में एक व्यक्ति मोबाइल से वीडियो बनाते हुए दिखाई दिया। पूछताछ के लिए उसे एसएसबी कैंप लाया गया। चीनी भाषा के अलावा कोई भाषा न आने से पूछताछ में कठिनाई आई, जिसके लिए ट्रांसलेटर बुलाए गए।

पूछताछ में पता चला कि लिऊ कुंजिंग 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक पाकिस्तान में रुका था और बाद में नेपाल पहुंचा। उसके पास से पाकिस्तान के सिक्के और अन्य संदिग्ध सामग्री भी बरामद की गई। वह काठमांडू से टूरिस्ट वीजा पर नेपालगंज आया था, लेकिन भारतीय सीमा में प्रवेश के लिए कोई वैध कागजात उसके पास नहीं थे। एसएसबी ने उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए भारतीय पुलिस को सौंप दिया।