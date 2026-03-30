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लखनऊ में चाइनीज मांझे का कहर; राजस्व निरीक्षक का कान, बीजेपी कार्यकर्ता का गला कटा

Mar 30, 2026 11:57 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
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लखनऊ में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से दो लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। राजस्व निरीक्षक का कान कट गया। वहीं मलिहाबाद में बीजेपी कार्यकर्ता का गला कट गया। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 

लखनऊ में चाइनीज मांझे का कहर; राजस्व निरीक्षक का कान, बीजेपी कार्यकर्ता का गला कटा

लखनऊ में खतरनाक मांझा आए दिन किसी न किसी वाहन चालक की जान जोखिम में डाल रहा है। कोर्ट और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी पुलिस व प्रशासनिक अमला खतरनाक मांझे की बिक्री एवं प्रयोग नहीं रोक पा रहा। रविवार को खतरनाक मांझे से शहर में दो घटनाएं हुईं। हजरतगंज में एनेक्सी भवन के पास नगर निगम जोन-8 के राजस्व निरीक्षक राजा भइया का कान कट गया। उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, मलिहाबाद में बाइक सवार बीजेपी कार्यकर्ता की गर्दन मांझे से कट गई, जिससे वह सड़क पर गिरकर घायल हो गए। उन्हें भी भर्ती कराया गया है।

चाइनीज मांझे से राजस्व निरीक्षक का कान कटा

हजरतगंज में घायल हुए राजा भइया के अनुसार, रविवार शाम वह नगर निगम जोन-8 कार्यालय से लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय फाइल लेकर बाइक से जा रहे थे। इसी बीच एनेक्सी भवन के पास अचानक हवा में लटक रहे पतंग के चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए। मांझा उनके कान में फंस गया। खिंचाव से उनके दाहिने कान का ऊपरी हिस्सा कट गया। रगड़ माथे पर भी लगी, हालांकि आंख बाल-बाल बच गई। घटना के दौरान बाइक अनियंत्रित हो गई। वह गिरते-गिरते बचे। किसी तरह बाइक रोकी। कान से लेकर शर्ट तक खून से लथपथ हो चुकी थी।

पतंग उड़ाने वाले की तलाश जारी

सूचना पर नगर निगम कर्मचारी और हजरतगंज पुलिस भी आ गई। उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें टांके लगाए गए। एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। खतरनाक मांझा बांधकर पतंग उड़ाने वाले की तलाश में दो टीमें गठित की गई हैं। उधर नगर निगम कर्मियों ने प्रशासन से मांग की है कि खतरनाक मांझे की बिक्री पर सख्ती से रोक लगे।

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मलिहाबाद में भाजपा कार्यकर्ता घायल

वहीं मलिहाबाद के सहिलामऊ में रविवार शाम को चाइनीज मांझे से बाइक सवार भाजपा कार्यकर्ता की गर्दन कट गई। इससे बाइक बेकाबू हो गई और भाजपा कार्यकर्ता साथी के साथ सड़क पर जा गिरा। यह देख लोगों की भीड़ लग गई। लहुलुहान युवक को साथी ने अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने इलाज के बाद हालत खतरे से बाहर बताई। काकोरी क्षेत्र के सेमरामऊ गांव निवासी राज रावत रविवार शाम अपने साथी कुसमी गांव निवासी रितेश के साथ बाइक से पुरनिया इलाके में इको कार का टायर लेने गए थे। टायर लेने के बाद दोनों घर लौट रहे थे। रास्ते में हरदोई रोड स्थित दुर्गागंज पहुंचने पर वे बाइक में पेट्रोल भरवाने रहमान खेड़ा को जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक चाइनीज मांझा राज रावत की गर्दन में फंस गया। जिससे उनकी गर्दन कट गई और वह घायल हो गए। मांझा फंसने से बाइक बेकाबू हो गई। वह साथी के साथ सड़क पर जा गिरे।

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चाइनीज मांझे से बुरी घायल

घटना को देखकर राहगीरों की भीड़ लग गई। खून से लथपथ राज को साथी रितेश नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया। रितेश ने बताया कि राज रावत भलिया गांव के भाजपा से सेक्टर संयोजक है। रितेश ने राज रावत के परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजन आनन-फानन में अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टर ने राज की हालत खतरे से बाहर बताई। इंस्पेक्टर काकोरी सतीश राठौर ने बताया कि घटनास्थल मलिहाबाद है। अगर शिकायत मिलेगी तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी

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