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चीनी राजदूत ने गंगा आरती में की शिरकत, ‘सुबह-ए-बनारस’ का उठाया लुत्फ; साझा कीं झलकियां

May 05, 2026 10:40 pm ISTAjay Singh
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कई यूजर्स ने चीन के राजदूत जू फेइहोंग द्वारा आध्यात्मिक समारोह की सराहना का स्वागत किया। एक यूजर ने लिखा, “सुंदर शब्द। वाराणसी वास्तव में भारत की शाश्वत आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। इसी क्रम में एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘गंगा आरती सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो हमेशा आपके साथ रहता है।’

चीनी राजदूत ने गंगा आरती में की शिरकत, ‘सुबह-ए-बनारस’ का उठाया लुत्फ; साझा कीं झलकियां

UP News : भारत में चीन के राजदूत जू फेइहोंग ने वाराणसी की अपनी यात्रा की झलकियाँ साझा की हैं, जहां उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर आयोजित प्रतिष्ठित गंगा आरती में भाग लिया। चीनी राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर इस आध्यात्मिक समारोह की तस्वीरें साझा कीं, जिनमें गंगा के किनारे जलते दीपक, भीड़, रीति-रिवाज और वातावरण कैद हैं। उन्होंने गंगा आरती के साथ ही सुबह-ए-बनारस का गंगा में आनंद लेने का भी बखान क‍िया है। ‘ एक्‍स’ पर साझा चीनी राजदूत की इस पोस्‍ट पर यूजर्स अपने-अपने ढंग से प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

कई यूजर्स ने जू फेइहोंग द्वारा आध्यात्मिक समारोह की सराहना का स्वागत किया। एक यूजर ने लिखा, “सुंदर शब्द। वाराणसी वास्तव में भारत की शाश्वत आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘गंगा आरती सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो हमेशा आपके साथ रहता है।’ वहीं एक अन्य यूजर ने भारत और चीन को प्राचीन सभ्यताओं के रूप में संदर्भित करने पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ‘दो प्राचीन सभ्यताओं को हमेशा एक-दूसरे का सम्मान और समझ विकसित करने के तरीके खोजने चाहिए।’

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एक अन्य ने अपनी टिप्पणी में लिखा-‘चीनी राजदूत को भारत की आध्यात्मिक विरासत का इतना करीब से अनुभव करते हुए देखकर खुशी हुई।’ कुछ यूजर्स ने घाट के दृश्यों की भी प्रशंसा की। एक उपयोगकर्ता ने कहा, ‘यह सदियों से जीवित भारत की सांस्कृतिक शक्ति है।’ एक अन्य ने लिखा,‘ऐसे क्षण लोगों के बीच संबंध मजबूत करने में सहायक होते हैं।’

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गंगा आरती दुनिया भर के तीर्थ यात्रियों को करती है आर्कषित

वाराणसी में गंगा आरती एक प्रमुख आकर्षण बनी हुई है। दशश्वमेध घाट पर गंगा आरती वाराणसी के सबसे लोकप्रिय आध्यात्मिक अनुभवों में से एक है। हर शाम, पुजारी पीतल के बड़े-बड़े दीयों, मंत्रों, फूलों और नदी को अर्पण के साथ यह अनुष्ठान करते हैं। हजारों श्रद्धालु, पर्यटक और आगंतुक इस समारोह को देखने के लिए घाट और नावों पर जुटते होते हैं।

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चीन के राजदूत ने किया ये पोस्ट

चीन के राजदूत ने दशाश्‍वमेध घाट पर गंगा आरती में भाग ल‍िया और अपने अनुभव को तस्‍वीरों के माध्‍यम से साझा क‍िया है। उन्‍होंने ल‍िखा है - वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखना सुखद है। हजारों लोग एकत्रित हुए-अग्नि, फूल, मंत्रोच्चार, पवित्र नदी। यहां खड़े होकर, मैं उस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ जो हमें हिमालय के उस पार जोड़ती है। दुनिया की दो सबसे प्राचीन सभ्यताएं, जो आज भी जीवंत हैं और आज भी प्रकाशमान हैं। जू फेइहोंग के इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया में लिखा-चीन और भारत दो महान प्राचीन सभ्यताएँ हैं क्योंकि उन्होंने अपने सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखा है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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