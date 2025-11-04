कारोबारी की आंखों में मिर्च पाउडर झोंकी, सेकेंडों में 5 लाख के गहने लूट ले गए बदमाश

संक्षेप: रोज की तरह मंगलवार की सुबह बाइक की डिक्की में सोने-चांदी के आभूषण और 10 हजार रुपये नकद रखकर दुकान खोलने के लिए वह खैरटवा जा रहे थे। करीब 11 बजे वह हाटा-कप्तानगंज मार्ग से खैरटवा जाने वाली सड़क पर थे कि पीछे से आए बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन्हें पैर से धक्का मारकर गिरा दिया।

Loot in Kushinagar: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सड़क पर जा रहे एक कारोबारी की आंखों में अचानक मिर्च पाउडर झोंककर पांच लाख रुपए के गहने लूट लिए। 10 हजार कैश भी ले गए। इस वारदात को तब अंजाम दिया गया जब कारोबारी मंगलवार को सुबह करीब 11 बजे बाइक से खैरटवा चौराहा दुकान खोलने जा रहे थे। सूचना पर सीओ कसया समेत तीन थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। कारोबारी को साथ लेकर स्वाट टीम बदमाशों का पता लगाने में जुटी है।

कुशीनगर के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गौनरिया गांव के रहने वाले संदीप वर्मा पुत्र हृदयनारायण वर्मा ने गांव से छह किलोमीटर दूर स्थित खैरटवा वौराहे पर आभूषण की दुकान खोल रखी है। रोज रात में दुकान बंद कर वह आभूषण आदि लेकर घर आ जाता था। रोज की तरह मंगलवार की सुबह बाइक की डिक्की में सोने-चांदी के आभूषण और 10 हजार रुपये नकद रखकर दुकान खोलने के लिए वह खैरटवा जा रहे थे। 11 बजे के करीब वह हाटा-कप्तानगंज मार्ग से खैरटवा जाने वाली सड़क पर थे कि पीछे से आए बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन्हें पैर से धक्का मारकर गिरा दिया। इसके बाद उसके चेहरे पर मिर्च पाउडर झोंक दिया।