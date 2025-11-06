चिल्लाए तो गला रेत दूंगी...घूंघट उठाते ही सामने आई दुल्हन की साजिश, सुहागरात पर खुली क्राइम कुंडली

संक्षेप: सोनभद्र में यूपी पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दुल्हन, उसकी मां और उसके पति को गिरफ्तार किया है। सरगना के दो लोग मौके से फरार हो गए हैं।

दूल्हों से शादी उनके खिलाफ साजिश रचने वाली दुल्हन की क्राइम कुंडली खुल गई। दूल्हे ने जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाया तो उसके चेहरे पर साजिश साफ दिखाई देने लगी। जब तक दूल्हा कुछ सोचता, उससे पहले ही दुल्हन ने अपनी चाल चल दी और दूल्हे के गले पर चाकू रख दिया। बोली-अगर चिल्लाए तो गला रेत दूंगी। गर्दन पर चाकू देखकर दूल्हे की घिग्घी बंध गई। इधर दुल्हन की मां ने पलभर में घर पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो पूरा सरगना ही हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने लिलासी मोड़ पर लुटेरी दुल्हन को उसकी मां और पति के साथ गिरफ्तार किया गया। मुख्य सरगना समेत दो लोग फरार हैं। पकड़े गए लोगों के पास 95 हजार रुपये नगद, एक मंगलसूत्र, एक जोड़ी चांदी की पायल और लाल जोड़ा बरामद किया गया।

शादी का झांसा देकर लोगों से करते थे ठगी एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि जालौर (राजस्थान) में आसाना गांव निवासी रमेश कुमार की आईजीआईएस पोर्टल पर शिकायत की। उन्होंने म्योरपुर क्षेत्र के कुछ लोगों पर शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। बताया कि विवाह के बाद लुटेरी दुल्हन उनके जेवर और नगदी लेकर फरार हो गई। उनकी शिकायत पर म्योरपुर थानाध्यक्ष कमलनयन दुबे ने छानबीन शुरू की। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने गुरुवार को लुटेरी दुल्हन सुपाचुआं (म्योरपुर) गांव निवासिनी रानी कुमारी, उसके पति रवि रंजन मौर्य और माता माया देवी को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने शादी का झांसा देकर लोगों को ठगने की बात स्वीकार की। बताया कि गिरोह का सरगना कृष्णा मौर्य अपने साथियों के जरिए वर पक्ष से संपर्क करता है। शादी कराने के नाम पर वे मोटी रकम वसूलते हैं। इस बीच, लुटेरी दुल्हन मौका देखकर जेवर और नगदी लेकर फरार हो जाती हैं।