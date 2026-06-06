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बच्चों को दही पसंद थी, पिता ने उसी में जहर मिला 2 को मार डाला; बड़ी बेटी ने भागकर बचाई जान

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
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सत्यम ने सबसे पहले साढ़े चार साल के बेटे अक्षत को दही खिलाई। इसके बाद उसने आठ साल की बेटी प्राची को भी दही वाला जहर दे दिया। जब उसने 11 वर्षीय प्रज्ञा को दही पिलाने की कोशिश की तो वह वहां से भाग निकली। सत्यम ने दोनों छोटे बच्चों को जहर देने के बाद कमरे में बंद कर दिया।

बच्चों को दही पसंद थी, पिता ने उसी में जहर मिला 2 को मार डाला; बड़ी बेटी ने भागकर बचाई जान

UP News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक पिता ने अपने ही दो बच्चों को दही में जहर देकर मार डाला। बच्चों को दही पसंद थी इसीलिए पिता ने उनकी जान लेने के लिए दही को ही चुना। गोरखपुर के गीडा क्षेत्र के बरवार खुर्द में दो मासूम बच्चों की मौत से कोहराम मच गया है। इस मामले की जांच के दौरान चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। आरोप है कि पिता सत्यम कुमार ने अपनी 11 वर्षीय बड़ी बेटी प्रज्ञा को भी जहरीला पदार्थ पिलाने का प्रयास किया था, लेकिन वह किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रही। इसके बाद उसने परिजनों और आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी। मारे गए बच्चोंं के दादा की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

पुलिस की जांच में सामने आया है कि गुरुवार शाम करीब छह बजे सत्यम कुमार घर पहुंचा था। उस समय घर पर उसकी तीनों संतानें मौजूद थीं। आरोप है कि वह अपने साथ जहरीला पदार्थ लेकर आया था। उसने सबसे पहले साढ़े चार वर्षीय बेटे अक्षत को जहरीला पदार्थ पिलाया, इसके बाद आठ वर्षीय बेटी प्राची को भी जहर दे दिया। जब उसने 11 वर्षीय प्रज्ञा को जहर पिलाने का प्रयास किया तो वह वहां से भाग निकली। सत्यम ने दोनों छोटे बच्चों को जहर देने के बाद कमरे में बंद कर दिया था। प्रज्ञा के शोर मचाने पर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। तब तक दोनों बच्चे अचेत हो चुके थे। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार तड़के दोनों की मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार सत्यम कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ था और उसका इलाज बीआरडी से चल रहा था।

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सुबह पत्नी को छोड़ा मार्ट, शाम को बच्चों को पिलाया जहर

सत्यम की पत्नी संजू देवी ने बताया कि उनके पति ने घटनावाली सुबह उन्हें शहर में मार्ट पर छोड़ा था। शाम को फोन आया कि वह बच्चों के साथ खुद को कमरे में बंद लिए हैं। जब वह पहुंची तब तक देवर और अन्य लोग बच्चों को बाहर निकाल चुके थे और उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे। पति की दस साल से मानसिक रोग की दवा चलती है। छह महीने पहले उन्हें बीआरडी मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया था। मानसिक स्थिति खराब होने से ही उन्होंने ऐसी हरकत की है।

दही में मिलाकर पिलाया था जहरीला पदार्थ

पुलिस की जांच में पता चला कि बच्चों को दही पसंद थी इस वजह से आरोपित पिता ने दही में उन्हें जहर खिलाया था। और बड़ी बेटी के भागने के बाद बच्चों सहित खुद को कमरे में बंद कर लिया था। पुलिस हिरासत में रखने के बाद वहां भी वह कोई गलत हरकत न कर बैठे इसके लिए चार पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।

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क्या बोली पुलिस

एसपी नार्थ ज्ञानेन्द्र ने बताया कि बरवार गांव के अनिल कन्नौजिया ने पुलिस को सूचना दी कि उनके बेटे ने अपने दो बच्चों को जहर दे दिया है। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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