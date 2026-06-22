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बच्चे किसी भी घर के हो सकते थे; ईमानदारी से जांच हो; लखनऊ अग्निकांड पर अखिलेश ने जताया दुख

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने गहरा दुख जताया। अखिलेश ने घायलों के बेहतर इलाज और निष्पक्ष जांच की मांग की, जबकि मायावती ने कहा कि ऐसे हादसों की रोकथाम के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा, केवल आरोप-प्रत्यारोप से समाधान नहीं होगा।

बच्चे किसी भी घर के हो सकते थे; ईमानदारी से जांच हो; लखनऊ अग्निकांड पर अखिलेश ने जताया दुख

लखनऊ के अलीगंज स्थित तीन मंजिला इमारत में हुए भीषण अग्निकांड में 14 लोगों की मौत और चार लोगों के घायल होने की घटना पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उनके दुख में वह सहभागी हैं। सपा प्रमुख ने सरकार से घायलों के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है और इसके कारणों की ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि हादसे में प्रभावित बच्चे किसी भी परिवार के हो सकते थे, इसलिए भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसों को रोकने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच के आधार पर ऐसे कदम उठाए जाएंगे, जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

लखनऊ अग्निकांड पर मायावती जताया दुख

वहीं इस दर्दनाक अग्निकांड पर बीएसपी चीफ मायावती ने भी संवेदना और दुख जताया है। बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि लखनऊ में दोपहर बाद हुए अग्निकाण्ड में अनेक लोगों की मौत तथा और भी कई लोगों के घायल हो जाने की घटना बेहद दुखद है। इस तरह की जानलेवा घटनाएं दिल को दहलाने वाली होती हैं तथा कितने ही परिवार की उम्मीदों को बिखेर देती हैं। ऐसी दुखद घटनाओं की रोकथाम के लिये सबको मिलकर सही से काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा।

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अग्निकांड में 15 लोगों की मौत

आपको बता दें लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में सोमवार को तीन मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में तीन महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं, जिनमें अधिकांश छात्र बताए जा रहे हैं। हादसे के समय इमारत की दूसरी मंजिल पर संचालित ‘लर्निंग स्पेस’ लाइब्रेरी और ‘हेड हॉपर स्टूडियो’ में छात्र मौजूद थे। आग फैलने के बाद कई छात्र इमारत के अंदर फंस गए। जान बचाने के लिए कुछ छात्रों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। एक छात्र पहली मंजिल से कूद गया, लेकिन नीचे लगी ग्रिल पर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया।

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शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना

इमारत के बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर पेट शॉप और क्लीनिक संचालित थे, जबकि दूसरी मंजिल पर 3डी आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग से जुड़ा स्टूडियो और कोचिंग सेंटर चल रहा था। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, हालांकि वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने इमारत की पिछली दीवार तोड़कर अंदर फंसे लोगों तक पहुंच बनाई और शवों को बाहर निकाला। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है।

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