Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सेल्फी लेने 50 फीट ऊंची टंकी पर चढ़े बच्चे, मचा हड़कंप; अमरोहा में सिद्धार्थनगर जैसा कांड टला

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, हसनपुर (अमरोहा)
share

अमरोहा में बच्चे सेल्फी लेने के लिए 50 फीट ऊंची जल निगम की टंकी पर चढ़ गए। बच्चों को देख ग्रामीणों में दहशत फैल गई। हालांकि ग्रामीणों की फटकार पर सभी नीचे उतर आए। ऐसे में सिद्धार्थनगर जैसा कांड होने से टल गया। जब टंकी पर 5 बच्चे फंस गए थे। और सीढ़ी टूटने से एक की मौत हो गई थी।

सेल्फी लेने 50 फीट ऊंची टंकी पर चढ़े बच्चे, मचा हड़कंप; अमरोहा में सिद्धार्थनगर जैसा कांड टला

अमरोहा में सिद्धार्थनगर जैसा कांड होने से टल गया जब बच्चे सेल्फी लेने के लिए 50 फीट ऊंची जल निगम की टंकी पर चढ़ गए। बच्चों को देख ग्रामीणों में दहशत फैल गई। हालांकि, बच्चे मौज मस्ती के संग टंकी के टॉप पर खड़े होकर वीडियो बनाते रहे। बाद में ग्रामीणों के डांटने पर बच्चे नीचे उतर आए। बताया जा रहा है कि गांव में शुक्रवार को बारात आई थी। बारात में कई बच्चे भी शामिल थे। ग्रामीणों के मुताबिक बारात में शामिल लगभग 10 बच्चे अपने मोबाइल लेकर करीब 50 फीट ऊंची जल निगम की टंकी पर चढ़ गए और मोबाइल से सेल्फी लेने के संग वीडियो बनाने लगे।

सेल्फी के लिए 50 फीट ऊंची टंकी पर चढ़े बच्चे

ग्रामीणों ने बच्चों को टंकी पर चढ़े देखा तो दहशत फैल गई। डर हुआ कि कोई बच्चा नीचे गिर गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने बच्चों को नीचे उतरने के लिए कहा। इसके बाद बच्चे आराम से नीचे उतर आए। परिजनों ने बच्चों को खूब डाटा। गांव में काफी देर तक दहशत फैली रही। मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस ने मामले की जानकारी से इनकार किया है।

Voice of UP

सिद्धार्थनगर में टंकी हादसे में एक किशोर की मौत हुई थी

आपको बता दें कुछ दिन सिद्धार्थनगर में पांच किशोर एक जर्जर पानी की टंकी पर रील बनाने के लिए चढ़े थे। उतरते समय टंकी की सीढ़ी टूट गई, जिससे तीन लड़के नीचे गिर गए और दो लड़के ऊपर फंस गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और प्रशासन को सूचित किया।

ये भी पढ़ें:करप्शन का भार नहीं ले पा रही टंकी; सिद्धार्थनगर हादसे पर अखिलेश ने सरकार को घेरा
ये भी पढ़ें:कल हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किए गए थे बच्चे, आज 1 और टंकी चर्चा में; आंधी में लटकी

घटना की सूचना मिलते ही डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। उन्होंने राहत और बचाव कार्य की कमान संभाली। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को भी बुलाया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और अन्य बचाव दल मौके पर तैनात किए गए। बचाव अभियान प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। पानी की टंकी के चारों ओर दलदल और पानी भरा होने के कारण भारी मशीनों का पहुंचना कठिन था।

ये भी पढ़ें:यूपी में एक और पानी की टंकी क्षतिग्रस्त, 8 महीने पहले शुरू हुई थी पेयजल आपूर्ति

एयफोर्स के हेलीकॉप्टर से हुआ था रेस्क्यू

इसके लिए तीन जेसीबी और एक पोकलैंड मशीन की सहायता से लगभग डेढ़ सौ मीटर लंबा अस्थायी रास्ता बनाया गया। प्रशासन ने लगभग डेढ़ सौ डंपर गिट्टी, ईंट के रोड़े और मिट्टी डालकर रास्ते को मजबूत किया। इसी बीच, प्रशासन ने एयरफोर्स की मदद लेने का निर्णय लिया। जिसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा दोनों किशोरों को सुरक्षित बचा लिया गया था। इस ऑपरेशन को पूरा होने में 15 घंटे से ज्यादा का समय लगा था। फिलहाल ऐसी घटना अमरोहा में होने से टल गई। जब वक्त रहते ग्रामीणों के कहने पर बच्चे टंकी से उतर आए।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Amroha News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।