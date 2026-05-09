सेल्फी लेने 50 फीट ऊंची टंकी पर चढ़े बच्चे, मचा हड़कंप; अमरोहा में सिद्धार्थनगर जैसा कांड टला

अमरोहा में बच्चे सेल्फी लेने के लिए 50 फीट ऊंची जल निगम की टंकी पर चढ़ गए। बच्चों को देख ग्रामीणों में दहशत फैल गई। हालांकि ग्रामीणों की फटकार पर सभी नीचे उतर आए। ऐसे में सिद्धार्थनगर जैसा कांड होने से टल गया। जब टंकी पर 5 बच्चे फंस गए थे। और सीढ़ी टूटने से एक की मौत हो गई थी।

अमरोहा में सिद्धार्थनगर जैसा कांड होने से टल गया जब बच्चे सेल्फी लेने के लिए 50 फीट ऊंची जल निगम की टंकी पर चढ़ गए। बच्चों को देख ग्रामीणों में दहशत फैल गई। हालांकि, बच्चे मौज मस्ती के संग टंकी के टॉप पर खड़े होकर वीडियो बनाते रहे। बाद में ग्रामीणों के डांटने पर बच्चे नीचे उतर आए। बताया जा रहा है कि गांव में शुक्रवार को बारात आई थी। बारात में कई बच्चे भी शामिल थे। ग्रामीणों के मुताबिक बारात में शामिल लगभग 10 बच्चे अपने मोबाइल लेकर करीब 50 फीट ऊंची जल निगम की टंकी पर चढ़ गए और मोबाइल से सेल्फी लेने के संग वीडियो बनाने लगे।

सेल्फी के लिए 50 फीट ऊंची टंकी पर चढ़े बच्चे ग्रामीणों ने बच्चों को टंकी पर चढ़े देखा तो दहशत फैल गई। डर हुआ कि कोई बच्चा नीचे गिर गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने बच्चों को नीचे उतरने के लिए कहा। इसके बाद बच्चे आराम से नीचे उतर आए। परिजनों ने बच्चों को खूब डाटा। गांव में काफी देर तक दहशत फैली रही। मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस ने मामले की जानकारी से इनकार किया है।

सिद्धार्थनगर में टंकी हादसे में एक किशोर की मौत हुई थी आपको बता दें कुछ दिन सिद्धार्थनगर में पांच किशोर एक जर्जर पानी की टंकी पर रील बनाने के लिए चढ़े थे। उतरते समय टंकी की सीढ़ी टूट गई, जिससे तीन लड़के नीचे गिर गए और दो लड़के ऊपर फंस गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और प्रशासन को सूचित किया।

घटना की सूचना मिलते ही डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। उन्होंने राहत और बचाव कार्य की कमान संभाली। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को भी बुलाया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और अन्य बचाव दल मौके पर तैनात किए गए। बचाव अभियान प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। पानी की टंकी के चारों ओर दलदल और पानी भरा होने के कारण भारी मशीनों का पहुंचना कठिन था।