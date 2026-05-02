बच्चे के बाएं हाथ की अंगुली में फ्रैक्चर था, दाएं में चढ़ा दिया प्लास्टर; यूपी के सरकारी अस्पताल का कारनामा

हाथरस के सरकारी अस्पताल में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक बच्चे के बाएं हाथ की अंगुली में फ्रैक्चर था, लेकिन डॉक्टर ने बच्चे के दाएं हाथ में प्लास्टर चढ़ा दिया। इस मामले में DM अतुल वत्स ने मामला संज्ञान में आने के बाद जांच करने के सीडीओ को निर्देश दिए है।

हाथरस शहर के बागला संयुक्त जिला अस्पताल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक बच्चे के बाएं हाथ की अंगुली में फ्रैक्चर था, लेकिन चिकित्सक ने बच्चे के दाएं हाथ में प्लास्टर चढ़ा दिया। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के गांव अहवरनपुर निवासी चार वर्षीय हर्ष पुत्र कन्हैया लाल अपने घर खेल रहा था तभी खेलते समय हर्ष के हाथ की चोट लग गई। इस पर गुरुवार को परिजन उसे इलाज के लिए शहर के बागला संयुक्त जिला अस्पताल की ओपीडी में लेकर पहुंचे।

बाएं हाथ की अंगुली में फैक्चर, दाएं में चढ़ा दिया प्लास्टर ओपीडी में तैनात चिकित्सक द्वारा बच्चे का एक्स-रे कराया गया। एक्स-रे रिपोर्ट में उसके बाएं हाथ की अंगुली में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। परिजनों ने बताया कि चिकित्सकों ने एक्स-रे और प्लास्टर के लिए उनसे 70 रुपये का शुल्क भी लिया। प्लास्टर लगने के बाद हर्ष के चाचा उसे लेकर अहवरनपुर गांव लौट आए। घर पहुंचने पर बच्चा लगातार रो रहा था। जब उसके पिता कन्हैया ने बच्चे के हाथ की जांच की, तो उन्हें पता चला कि चोटिल बाएं हाथ की बजाय उसके दाएं हाथ पर प्लास्टर कर दिया गया। परिजन बच्चे और बच्चे की एक्स-रे रिपोर्ट लेकर कोतवाली हाथरस गेट और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के पास पहुंचे और कार्रवाई की मांग की।

घटना का डीएम ने लिया संज्ञान डीएम अतुल वत्स ने मामला संज्ञान में आने के बाद गहनता के साथ जांच करने के सीडीओ पीएन दीक्षित को निर्देश दिए। इस पर सीडीओ द्वारा सीएमओ डॉ. राजीव रॉय से पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने और आरोपी चिकित्सक को नोटिस जारी कर जवाब मांगने के आदेश दिए हैं।

जिला अस्पताल को भेजा नोटिस बागला संयुक्त जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सूर्य प्रकाश द्वारा डॉ. गोपाल वर्मा, ऑर्थो सर्जन बागला संयुक्त जिला अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए लिखित स्पष्टीकरण मय साक्ष्य के दो दिन में मांगा है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरांत गुण-दोष के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

झोलाछाप डॉक्टर की तलाश में छापे वहीं एक दूसरे मामले में सासनी क्षेत्र के गांव नगला गढ़ू में गलत इलाज से हुई बच्चे की मौत के आरोपी झोलाछाप की स्वास्थ्य विभाग ने तलाश शुरू कर दी है। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम झोलाछाप की तलाश में उसके नगला गढ़ू स्थित क्लीनिक और घर पर पहुंची, लेकिन झोलाछाप नहीं मिला। सासनी क्षेत्र के गांव छौड़ा निवासी प्रवीन पाठक के नौ वर्षीय बेटे देव पाठक को दो दिन से पेट में दर्द हो रहा था। उसका सासनी-इगलास रोड स्थित नगला गढ़ू चौराह स्थित एक झोलाछाप के यहां इलाज चल रहा था।