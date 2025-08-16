child was picked up by neck teacher s action in class caused a stir officers rushed to the spot बच्चे को गर्दन पकड़कर उठाया और..., क्लास में टीचर की हरकत से हड़कंप; दौड़े-दौड़े पहुंचे अफसर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
बच्चे को गर्दन पकड़कर उठाया और..., क्लास में टीचर की हरकत से हड़कंप; दौड़े-दौड़े पहुंचे अफसर

यूपी के देवरिया में मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें एक शिक्षक एक छोटे बच्चे को गर्दन पकड़ कर उठाता है और कुछ सेकेंड तक रखने के बाद उसे नीचे उतार देता है। उसके पेट में मारता है। पीछे खड़े एक अन्य छात्र की भी पिटाई करता है।

Ajay Singh संवाददाता, देवरियाSat, 16 Aug 2025 02:19 PM
Teacher and Student: उत्तर प्रदेश के देवरिया खुखुंदू थाना क्षेत्र स्थित एक प्राइवेट विद्यालय में एक शिक्षक ने छोटे से बच्चे को गर्दन पकड़कर उठा लिया। बच्चे को कुछ देर तक हवा में लटकाने के बाद उसने बच्चे को नीचे उतार दिया। क्लासरूम में शिक्षक की इस हरकत का किसी ने वीडियो बना लिया जिसके वायरल होने ही हडकंप मच गया। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। बीएसए के निर्देश पर मामले की जांच के लिए शुक्रवार को बीईओ स्कूल पहुंचे थे। हालांकि स्कूल बंद मिला।

बीईओ ने विद्यालय प्रबंधक से मान्यता के कागजात और विद्यालय भवन के फोटो उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस बीच बुधवार को स्कूल प्रबंधन ने छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार के आरोपी शिक्षक को हटा दिया। माना जा रहा है कि स्कूल से स्पष्टीकरण में कुछ भी कमी मिली तो प्रबंधक पर भी कार्रवाई हो सकती है।

मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक 24 सेकेंड का वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें एक शिक्षक एक छोटे बच्चे को गर्दन पकड़ कर उठाता है और कुछ सेकेंड तक रखने के बाद उसे नीचे उतार देता है। उसके पेट में मारता है। पीछे खड़े एक अन्य छात्र की भी पिटाई करता है। वीडियो वायरल होने के बाद पता हुआ कि वह वीडियो खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट विद्यालय का है। बुधवार को बीएसए शालिनी श्रीवास्तव के निर्देश पर बीईओ जांच करने के लिए विद्यालय पहुंचे। विद्यालय बंद मिला। बीईओ ने प्रबंधक से बातचीत मोबाइल पर की तो पता चला कि संबंधित शिक्षक को विद्यालय प्रबंधक ने निकाल दिया है।

क्या बोलीं बीएसए

बीएसए शालिनी श्रीवास्तव ने बताया कि विद्यालय प्रबंधक से कागजात मांगे गए हैं। प्रबंधक ने बताया कि संबंधित शिक्षक को निकाल दिया गया है। कागजात मिलने के बाद ही मान्यता संबंधित जानकारी दी जा सकती है।

