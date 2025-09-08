child surrounded by a pile of hornets kept screaming in pain no one came to save him died after a few hours दर्द से चिल्लाता रहा हड्डों के झुंड से घिरा बच्चा, बचाने न आया कोई; चंद घंटों बाद मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Ajay Singh संवाददाता, महाराजगंजMon, 8 Sep 2025 02:00 PM
यूपी के महाराजगंज जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां बच्चों के एक समूह पर हड्डों ने हमला बोल दिया। सब तो भाग गए लेकिन 13 साल का एक बच्चा हड्डों के झुंड के बीच फंस गया। हड्डों ने उसे घेरकर बुरी तरह डंक मारना शुरू कर दिया। बच्चा दर्द से चिल्लाता रहा लेकिन उसकी मदद को कोई नहीं आया। दर्द से चीखते-चीखते जब बच्चा अचेत होकर गिर गया तब जाकर हड्डों के झुंड ने उसे छोड़ा। इसी दौरान किसी ने इसकी सूचना बच्चे के घरवालों को दे दी। मौके पर पहुंचे बच्चे के घरवाले उसे आनन-फानन में नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पर ले गए जहां चंद घंटों बाद बच्चे ने दम तोड़ दिया।

घटना, महाराजगंज जिले के कोल्हुई थाना क्षेत्र के सेमरहवा उर्फ जमुहनियां गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार सेमरहवा गांव के रहने वाले तौलन का 13 साल का बेटा वसीम शनिवार को घर से गेहूं पिसवाने बेलवां चौराहे पर गया था। वह वहां से लौट रहा था इसी दौरान कुछ स्कूली बच्चे भी उसे मिल गए। सारे बच्चे एक साथ ही वापस आ रहे थे। इसी दौरान बच्चों के समूह में से किसी ने हड्डों के छत्ते पर ईंट से वार कर दिया। छत्ते पर ईंट लगते ही हड्डे तितर-बितर होकर डंक मारने लगे। इस दौरान छत्ते पर ईंट लगते ही बाकी बच्चे तो भाग निकले थे लेकिन वसीम इस पूरी स्थिति से अब तक अनजान था। वह हड्डों के झुंड से घिर गया। हड्डे उसे बुरी तरह डंक मारने लगे।

हड्डों के डंक के दर्द से वकीम चिल्लाने लगा। हड्डों के झुंड ने उसे इस तरह घेर रखा था कि कोई उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस बीच किसी ने वसीम के परिवारवालों को इसकी जानकारी दे दी। वे भागते हुए मौके पर पहुंचे। तब तक वसीम अचेत होकर जमीन पर गिर चुका था। हड्डों का झुंड उसे छोड़कर जा चुका था।

घरवालों ने उसकी यह हालत देखी तो आनन-फानन में नजदीकी लक्ष्मीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद वसीम की हालत को गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार की रात वसीम ने दम तोड़ दिया। वसीम की मौत से उसके परिवारीजनों में हड़कंप मच गया है। इस घटना से हर कोई हैरान रह गया है।

