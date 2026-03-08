Hindustan Hindi News
नाड़े से गला घोंटकर बच्चे की हत्या, नाले में मिला शव; कानपुर में 9वीं के छात्र के मर्डर से हड़कंप

Mar 08, 2026 05:11 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, घाटमपुर (कानपुर)
कानपुर के घाटमपुर के कठेठा गांव में 15 वर्षीय छात्र प्रतीक उर्फ कृष्णा की नाड़े से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। उसका शव खेत के पास नाले में मिला। पिता की तहरीर पर गांव के बऊरा और प्रभाकर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के कठेठा गांव में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां कक्षा नौ के छात्र 15 वर्षीय प्रतीक उर्फ कृष्णा सिंह की नाड़े से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। उसका शव गांव से करीब 500 मीटर दूर खेत के पास एक नाले में पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। देर रात मृतक के पिता की तहरीर पर गांव के दो युवकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।

घर से निकला प्रतीक वापस नहीं आया

कठेठा गांव निवासी संतोष सिंह खेती-किसानी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनका इकलौता बेटा प्रतीक उर्फ कृष्णा सिंह कक्षा नौ का छात्र था। पिता संतोष सिंह के मुताबिक शनिवार दोपहर करीब तीन बजे प्रतीक साइकिल लेकर खेत जाने की बात कहकर घर से निकला था। जब देर शाम तक वह वापस नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई और उसकी तलाश शुरू की गई।

नाले में पड़ा मिला शव

संतोष सिंह बेटे को खोजते हुए गांव से करीब 500 मीटर दूर खेतों की ओर पहुंचे। वहां प्रतीक की साइकिल खड़ी मिली, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। आसपास काफी तलाश करने के बाद पास से गुजर रही नाली में उसका शव पड़ा मिला। शव की हालत देखकर परिजन सन्न रह गए। उसका शरीर पानी के अंदर था जबकि चेहरा बाहर की ओर था और लोवर के नाड़े से उसका गला कसा हुआ था।

इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मातम

घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद घाटमपुर इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए। फोरेंसिक टीम को घटनास्थल के पास से एक रबर भी मिला, जिसे जांच के लिए कब्जे में लिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक की मां सारिका, बहन राधा और सोना सहित अन्य परिजन मौके पर पहुंच गए। बेटे का शव देखकर मां और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। ग्रामीण भी बड़ी संख्या में मौके पर एकत्र हो गए।

पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज

पुलिस के अनुसार परिजनों ने किसी से पुरानी रंजिश होने की बात से इनकार किया है, लेकिन किशोर की हत्या किसी परिचित द्वारा किए जाने की आशंका जताई जा रही है। घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया कि देर रात मृतक के पिता की तहरीर पर गांव के बऊरा और प्रभाकर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जल्द ही घटना का खुलासा कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

