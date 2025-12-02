फेसबुक पर बच्चों की अश्लील वीडियो शेयर में फंसा AMU का कर्मचारी, एआई ने पकड़ा
फेसबुक पर बच्चों की अश्लील वीडियो शेयर करने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) का एक कर्मचारी फंस गया है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कर्मचारी को पकड़ा है। शासन के निर्देश पर कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
फेसबुक पर बच्चों की अश्लील वीडियो (चाइल्ड पोर्नोग्राफी) के मामले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी फंस गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से डाटा सामने आने के बाद शासन के निर्देश पर पुलिस ने साइबर थाने में आईटी एक्ट के तहत कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
साइबर थाना प्रभारी आशीष कुमार के मुताबिक 25 नवम्बर को थाना साइबर क्राइम को साइबर टिप लाइन रिपोर्ट 190989416 नंबर के जरिए शिकायत प्राप्त हुई जो सीएसईएम द्वारा दिनांक 19 जून को अपलोड की गई वीडियो से जुड़ी थी। मामले की जांच की गई तो सामने आया कि जिस मोबाइल नंबर से वीडियो को देखा और शेयर किया गया वह फिरोज खान पुत्र जहरुद्दीन खान निवासी टीकरी कला हाथरस के नाम है।
फेसबुक आईडी के यूआरएल पर एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी 3 जुलाई 2024 को छह बजकर नौ मिनट पर शेयर किया गया। उसी आधार पर पुलिस ने फिरोज खान के खिलाफ धारा 67 बी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इंस्पेक्टर साइबर क्राइम की मानें तो फिरोज खान ने स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की है। वह शादीशुदा है। इस समय फिरोज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में डेली वेजेज पर लिपिक के पद पर कार्यरत है।
इंस्पेक्टर साइबर थाना आशीष कुमार के अनुसार एआई से युवक पकड़ में आया है। शासन के निर्देश पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी वाली धाराएं नहीं हैं, इसलिए आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। आरोपी एएमयू में डेली वेजेज पर कार्यरत है।
AI की निगरानी और साइबर अपराध पर नकेल
साइबर क्राइम के इस मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। दरअसल, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां AI आधारित टूल्स का इस्तेमाल करके इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री की पहचान और उसके प्रसार को ट्रैक करती हैं। इसी AI निगरानी प्रणाली ने फिरोज खान के फेसबुक यूआरएल और मोबाइल नंबर को ट्रेस किया और यह डाटा भारतीय जांच एजेंसियों को 'टिप लाइन रिपोर्ट' के जरिए भेजा गया। यह घटना बताती है कि साइबर स्पेस में ऐसे घिनौने अपराधों पर अब अत्याधुनिक तकनीक से नजर रखी जा रही है, और यह AI ही है जिसने आरोपी को पकड़ने में निर्णायक भूमिका निभाकर साइबर अपराधियों पर नकेल कसने का काम किया है।
