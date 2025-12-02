फेसबुक पर बच्चों की अश्लील वीडियो शेयर में फंसा AMU का कर्मचारी, एआई ने पकड़ा

संक्षेप: फेसबुक पर बच्चों की अश्लील वीडियो शेयर करने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) का एक कर्मचारी फंस गया है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कर्मचारी को पकड़ा है। शासन के निर्देश पर कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

फेसबुक पर बच्चों की अश्लील वीडियो (चाइल्ड पोर्नोग्राफी) के मामले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी फंस गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से डाटा सामने आने के बाद शासन के निर्देश पर पुलिस ने साइबर थाने में आईटी एक्ट के तहत कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

साइबर थाना प्रभारी आशीष कुमार के मुताबिक 25 नवम्बर को थाना साइबर क्राइम को साइबर टिप लाइन रिपोर्ट 190989416 नंबर के जरिए शिकायत प्राप्त हुई जो सीएसईएम द्वारा दिनांक 19 जून को अपलोड की गई वीडियो से जुड़ी थी। मामले की जांच की गई तो सामने आया कि जिस मोबाइल नंबर से वीडियो को देखा और शेयर किया गया वह फिरोज खान पुत्र जहरु‌द्दीन खान निवासी टीकरी कला हाथरस के नाम है।

फेसबुक आईडी के यूआरएल पर एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी 3 जुलाई 2024 को छह बजकर नौ मिनट पर शेयर किया गया। उसी आधार पर पुलिस ने फिरोज खान के खिलाफ धारा 67 बी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इंस्पेक्टर साइबर क्राइम की मानें तो फिरोज खान ने स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की है। वह शादीशुदा है। इस समय फिरोज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में डेली वेजेज पर लिपिक के पद पर कार्यरत है।

इंस्पेक्टर साइबर थाना आशीष कुमार के अनुसार एआई से युवक पकड़ में आया है। शासन के निर्देश पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी वाली धाराएं नहीं हैं, इसलिए आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। आरोपी एएमयू में डेली वेजेज पर कार्यरत है।