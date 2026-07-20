फोन में बच्चों की गंदी तस्वीर रखने वालों पर ऐक्शन, कानपुर में गिरफ्तारी के बाद वाराणसी में दो पर केस

अपने मोबाइल फोन से गंदी और यौन संबंधी फोटो या वीडियो लेने और उन्हें स्टोर रखने वालों पर अब एआई से नजर रखी जा रही है। गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज, जी मेल के क्लाउड पर अब सीधी नजर है। ऐसे मामले अब पकड़े जा रहे हैं।

अमित वर्मा, हिन्दुस्तान, वाराणसीः फोन में बच्चों, किशोर-किशोरियों की यौन संबंधी सामग्री रखने पर अब सीधे पुलिस कार्रवाई कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इस पर नजर रखी जा रही है। गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज और जीमेल की क्लाउड सेवाओं पर अपलोड होने वाली संदिग्ध सामग्री की पहचान एआई से हो रही है। ऐसी सामग्री मिलने पर प्लेटफॉर्म अपने नियमों के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। संबंधित एजेंसियों को इसकी सूचना भेजी जा रही है, जिनमें पुलिस स्तर से केस दर्ज किया जा रहा है। कानपुर के बाद वाराणसी में दो लोगों की पहचान कर केस दर्ज किया गया है।

चाइल्ड यौन शोषण सामग्री और संदिग्ध फाइलों की पहचान के लिए एआई और डिजिटल हैश-मैचिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी सोशल मीडिया अकाउंट में चाइल्ड यौन शोषण से जुड़ी सामग्री मिलने पर संबंधित प्लेटफॉर्म अकाउंट को निलंबित ही नहीं किया जा रहा, बल्कि अब फोन में भी इस तरह की सामग्री रखने पर कार्रवाई शुरू हुई है।

वाराणसी में साइबर सेल प्रभारी मनोज तिवारी के बताया कि मेटा या फिर गूगल की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए निगरानी रखी जाने लगी है। गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज, जी मेल पर नजर रखी जा रही है। देखा जा रहा है किसी ने इन तीनों प्लेटफार्म पर किसी तरह की बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफी या अश्लील कंटेंट तो नहीं स्टोर किए जा रहे। ऐसा होने पर तत्काल संबंधित यूजर की जानकारी एनसीआरपी या फिर अन्य केंद्रीय एजेंसियों के पास जा रही है। वहां से स्थानीय स्तर पर आ रही सूचनाओं के आधार पर यूजर के नाम पर केस दर्ज किया जा रहा है।