फोन में बच्चों की गंदी तस्वीर रखने वालों पर ऐक्शन, कानपुर में गिरफ्तारी के बाद वाराणसी में दो पर केस
अपने मोबाइल फोन से गंदी और यौन संबंधी फोटो या वीडियो लेने और उन्हें स्टोर रखने वालों पर अब एआई से नजर रखी जा रही है। गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज, जी मेल के क्लाउड पर अब सीधी नजर है। ऐसे मामले अब पकड़े जा रहे हैं।
अमित वर्मा, हिन्दुस्तान, वाराणसीः फोन में बच्चों, किशोर-किशोरियों की यौन संबंधी सामग्री रखने पर अब सीधे पुलिस कार्रवाई कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इस पर नजर रखी जा रही है। गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज और जीमेल की क्लाउड सेवाओं पर अपलोड होने वाली संदिग्ध सामग्री की पहचान एआई से हो रही है। ऐसी सामग्री मिलने पर प्लेटफॉर्म अपने नियमों के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। संबंधित एजेंसियों को इसकी सूचना भेजी जा रही है, जिनमें पुलिस स्तर से केस दर्ज किया जा रहा है। कानपुर के बाद वाराणसी में दो लोगों की पहचान कर केस दर्ज किया गया है।
चाइल्ड यौन शोषण सामग्री और संदिग्ध फाइलों की पहचान के लिए एआई और डिजिटल हैश-मैचिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी सोशल मीडिया अकाउंट में चाइल्ड यौन शोषण से जुड़ी सामग्री मिलने पर संबंधित प्लेटफॉर्म अकाउंट को निलंबित ही नहीं किया जा रहा, बल्कि अब फोन में भी इस तरह की सामग्री रखने पर कार्रवाई शुरू हुई है।
वाराणसी में साइबर सेल प्रभारी मनोज तिवारी के बताया कि मेटा या फिर गूगल की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए निगरानी रखी जाने लगी है। गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज, जी मेल पर नजर रखी जा रही है। देखा जा रहा है किसी ने इन तीनों प्लेटफार्म पर किसी तरह की बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफी या अश्लील कंटेंट तो नहीं स्टोर किए जा रहे। ऐसा होने पर तत्काल संबंधित यूजर की जानकारी एनसीआरपी या फिर अन्य केंद्रीय एजेंसियों के पास जा रही है। वहां से स्थानीय स्तर पर आ रही सूचनाओं के आधार पर यूजर के नाम पर केस दर्ज किया जा रहा है।
कानपुर में गिरफ्तारी के बाद वाराणसी में दो केस दर्ज
कानपुर में एक युवक को इस तरह पकड़ा गया। उसने फोन में अपने परिवार की बच्चियों, महिलाओं के अश्लील कंटेंट स्टोर कर रखे थे। अब वाराणसी में इस तरह के दो केस दर्ज हुए हैं। बीते 14 जुलाई को बड़ागांव में चाइल्ड पोर्नोग्राफी में सोनरबसा के शिवशंकर सिंह नामक युवक पर केस दर्ज किया गया। उसने बच्चों और किशोरियों से जुड़े सात तथा एक बिल्ली के साथ घिनौना काम करते हुए एक वीडियो अपलोड किया था। साथ ही गूगल ड्राइव पर स्टोर कर रखा था। इसी तरह लंका पुलिस ने शनिवार को सामने घाट के कृष्णा नगर कॉलोनी निवासी अंकुर कुमार सिंह के खिलाफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कंटेंट मोबाइल में रखने पर केस दर्ज किया। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल से मिली सूचना के आधार पर लंका पुलिस ने केस दर्ज किया था।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।