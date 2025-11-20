बच्चे की आंख पर लगी चोट, वार्ड ब्वॉय ने फेवीक्विक से चिपकाई, परिजनों का हंगामा

संक्षेप: मेरठ से इलाज में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां एक दो साल के बच्चे की आंख पर चोट लगने के बाद परिजन उसे एक प्राइवेट अस्पताल ले गए।

यूपी के मेरठ से इलाज में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां एक दो साल के बच्चे की आंख पर चोट लगने के बाद परिजन उसे एक प्राइवेट अस्पताल ले गए। यहां बच्चे का इलाज करने के बजाए वार्ड ब्वॉय ने उसकी आंख को पांच रुपये वाली फेवीक्विक से चिपका दिया। इसके बाद बच्चा जोर-जोर से रोने लगा। परिजनों ने जब इसकी शिकायत डॉक्टरों से की तो फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया और लिखित रूप से शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। शिकायत मिलने के बाद सीएमओ ने संबंध अस्पताल के विरुद्ध जांच बैठा दी है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

पूरा मामला जागृति विहार एक्सटेंशन स्थित अपार्टमेंट का है। यहां के रहने वाले फाइनेंसर सरदार जसप्रिंदर सिंह के दो साल के बेटे मनराज सिंह की खेलते समय आंख पर चोट लग गई थी। चोट लगने के बाद परिजन बच्चे को लेकर मंगल पांडेय नगर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचे थे। यहां डॉक्टर के बजाए वार्ड ब्वॉय बच्चे का इलाज करने लगा। वार्ड ब्वॉय ने बच्चे की आंख पर पांच रुपये वाली फेवीक्विक से आंख चिपका दी। इसका जब विरोध गया तो अस्पताल का स्टाफ अभद्रता पर उतर आया।