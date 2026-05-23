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यूपी के सभी 75 जिलों में चलेगी बाल श्रमिक विद्या योजना, कामकाजी बच्चों को मिलेगी आर्थिक मदद और शिक्षा

Pawan Kumar Sharma वार्ता, लखनऊ
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 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रमिक राज्य की प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति हैं। श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन, शिक्षा और सुरक्षित कार्य वातावरण देना सरकार की प्राथमिकता है। श्रम एवं सेवायोजन विभाग की समीक्षा में शनिवार को मुख्यमंत्री ने कई निर्देश दिए।

यूपी के सभी 75 जिलों में चलेगी बाल श्रमिक विद्या योजना, कामकाजी बच्चों को मिलेगी आर्थिक मदद और शिक्षा

UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रमिक राज्य की प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति हैं। श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन, शिक्षा और सुरक्षित कार्य वातावरण देना सरकार की प्राथमिकता है। श्रम एवं सेवायोजन विभाग की समीक्षा में शनिवार को मुख्यमंत्री ने कई निर्देश दिए। उन्होंने बाल श्रमिक विद्या योजना को नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जिलों में लागू करने को कहा। अभी यह योजना 20 जिलों में चल रही है। योजना में 8 से 18 वर्ष के कामकाजी बच्चों को विद्यालयों से जोड़कर आर्थिक मदद दी जाती है।

मुख्यमंत्री ने 'सेवामित्र व्यवस्था' को और प्रभावी बनाने को कहा। सरकारी विभागों में भी इसके उपयोग से पारदर्शिता बढ़ेगी और स्थानीय रोजगार मिलेगा। पोर्टल पर अभी 54,747 कुशल कामगार पंजीकृत हैं। सभी औद्योगिक शहरों में आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र विकसित होंगे। इन्हें केवल जुटान स्थल नहीं, बल्कि श्रमिक सहायता केंद्र बनाया जाएगा। दूसरे क्षेत्रों से आने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षित आवास की व्यवस्था भी होगी।

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कानपुर में 200 प्रशिक्षुओं की क्षमता वाला औद्योगिक श्रमिक प्रशिक्षण संस्थान और छात्रावास बनेगा। यहां बढ़ई, बिजली मिस्त्री, नलसाज जैसे कामों का प्रशिक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 में 3,030 रोजगार मेलों से 3.74 लाख युवाओं को रोजगार मिला। 'उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन' से 27,555 युवाओं का चयन हुआ, जिनमें 2,300 विदेश के लिए चुने गए। जर्मनी, जापान में रोजगार के लिए भाषा प्रशिक्षण शुरू होगा।

उन्होंने रोजगार संगम पोर्टल में कृत्रिम बुद्धि आधारित रोजगार मिलान और ऑनलाइन परामर्श व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। प्रदेश में अब तक 32,583 कारखाने पंजीकृत हो चुके हैं।

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मुख्यमंत्री ने किया 655.45 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 655.45 करोड़ की लागत की 19 कार्य परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास बटन दबाकर किया। इसमें आठ का लोकार्पण व 11 का शिलान्यास सीएम ने किया। इसके साथ मुख्यमंत्री ने पांच योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक, चाबी व प्रमाण पत्र प्रदान किया। स्टालों के निरीक्षण के दौरान बाल विकास परियोजना के स्टाल पर गोदभराई व अन्नप्राशन कराया। साथ ही दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल प्रदान किया।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार समस्याओं को टालने वाली नहीं, बल्कि समाधान देनी वाली सरकार है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश व प्रदेश ने विकास को नई दिशा मिली है। अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर, पुल और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना विकास संभव नहीं है। इसीलिए केन्द्र व प्रदेश की सरकार देश के सभी हिस्सों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम कर रही है। सरकार के इस प्रयास के चलते ही नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं आम आदमी के पास तक पहुंची हैं। महिलाएं स्वालम्बी हो रही हैं तथा प्रदेश का विकास तेजी से गति पकड़ रहा है। बहन- बेटियां सुरक्षित हैं और नाइट शिफ्ट में भी बिना किसी डर के काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों तथा रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है तथा आने वाले समय में और बढ़ाया जाएगा।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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