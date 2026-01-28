Hindustan Hindi News
रास्ते में घर मत बनवाना, नहीं तो बुलडोजर चलवा दूंगा; बच्चे ने उतारी योगी की नकल

संक्षेप:

गोरखपुर में मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में एक छोटा बच्चा आकर्षण का केंद्र रहा। दरअसल, वह सीएम की तरह वेशभूषा में स्टेज पर आया और भाषण दिया। बच्चे ने योगी के अंदाज में ही कहा कि सड़क पर घर मत बनवाना नहीं तो बुलडोजर चलवा दूंगा।

Jan 28, 2026 01:46 pm IST
सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गोरखपुर में 96.50 करोड़ रुपये की लागत से बने खजांची चौराहा फ्लाईओवर और 152.19 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बरगदवा-नकहा रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। इस कार्यक्रम के दौरान एक छोटा बच्चा आकर्षण का केंद्र रहा। दरअसल वह योगी आदित्यनाथ की वेशभूषा में स्टेज पर आया और मुख्यमंत्री की तरह भाषण दिया। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

कार्यक्रम के दौरान अचानक माइक से तेज आवाज गूंजी। ‘नमस्कार, मैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल रहा हूं, रास्ते पर घर मत बनवाना, नहीं तो बुलडोजर चलवा दूंगा, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।’ सभी की निगाहें मंच की ओर गईं, तो देखा प्लेवे में पढ़ने वाला एक बच्चा मुख्यमंत्री की वेशभूषा में माइक पकड़ कर बोल रहा था। जब मुख्यमंत्री योगी पहुंचे, उन्होंने बच्चे से पूछा कि वह किस क्लास में पढ़ता है। मुख्यमंत्री ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरी तरह ड्रेस पहनी है, तो बच्चे ने कहा यह मेरी है। हंसते हुए मुख्यमंत्री ने उसे चॉकलेट दिया। बच्चा अश्वनी त्रिपाठी भगवती महाविद्यालय की अंग्रेजी शिक्षिका सीमा त्रिपाठी का बेटा है।

जब योगी से बच्चे ने मांगा था चिप्स

इससे पहले मकर संक्रांति का एक बच्चे का योगी के साथ वीडियो वायरल हुआ था। दरअसल, सीएम योगी एक बच्चे से पूछा कि तुमको क्या चाहिए। पहले तो बच्चा सोचता रहा, फिर उसने सीएम योगी के कान में जवाब दिया। बच्चे का जवाब सुनकर वहां मौजूद ही नहीं बल्कि सीएम योगी भी ठहाके लगाकर हंस पड़े। बच्चे ने सीएम योगी के कान में चिप्स दिलाने के लिए बोला था। योगी ने बच्चे ने तुरंत चिप्स मंगवाकर उसकी फरमाइश भी पूरी की।

