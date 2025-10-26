खेलते-खेलते छत से गिरा मासूम, पेट के आर-पार हुई तीन फीट की सरिया, अस्पताल भागे परिजन

संक्षेप: फतेहपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बच्चा खेलते-खेलते छत से पड़ोसी की दीवार पर जाकर गिर गया। जिससे उसके पेट में सरिया घुस गई जो आरपार हो गई।

यूपी में परिजनों की लापरवाही का एक और नजारा देखने को मिला। इस बार की घटना फतेहपुर से सामने आई है। यहां मौसी की शादी में शामिल होने आया मासूम बच्चा खेलते-खेलते छत से नीचे गिर पड़ा गया। पड़ोसी के घर की दीवार से निकली सरिया बच्चे के पेट से आर-पार हो गई। साथ में खेल रहे बच्चों ने शोर मचाया तो मोहल्ले वासी मौके पर पहुंचे। ग्लेंडर मशीन से सरिया काट बच्चे को निकाला गया। लेकिन पेट में करीब तीन फिट सरिया घुसा रहा। परिजन आनन-फानन में शहर के एक प्राइवेट अस्पताल ले गए। जहां से गंभीर हालत में उसे कानपुर रेफर किया गया है।

रामनगर मोहल्ला निवासी लड्डन शेख के बेटी साजिया की शादी 31 अक्टूबर को है। साजिया की शादी में शामिल होने के लिये उसकी बहन खुशनुमा पत्नी वकील अहमद निवासी मुराइनटोला सदर कोतवाली अपने पांच वर्षीय बच्चे जैन अहमद के साथ पहुंची थी। जैन अपने हमउम्र बच्चों के साथ छत पर खेल रहा था। बच्चे गुब्बारे से खेल रहे थे। एक गुब्बारा उड़ा जिसको पकड़ने के लिये जैन दौड़ा बिना दीवार की छत होने के चलते वह नीचे गिर पड़ा। पड़ोसी राजू सोनी के मकान के पीछे वाली दीवार में कुछ सरिया निकली हुई थी जैन सीधा पेट के बल सरिया में आ गिरा। सरिया आर पार हो गया।