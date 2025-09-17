child drowned drain in front of mother in lucknow fourth incident last two months लखनऊ में अब बच्चा नाले में बहा, मां की आंखों के सामने हादसा, दो महीने में चौथी घटना, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
लखनऊ में अब बच्चा नाले में बहा, मां की आंखों के सामने हादसा, दो महीने में चौथी घटना

लखनऊ में बारिश से लबालब भरे नाले हादसों को दावत दे रहे हैं। दो महीने के भीतर चार लोगों की नाले में गिरने से मौत हो गई है। इसी क्रम में बुधवार को हैदर कैनाल नाले ने सात साल का बच्चा गिर गया। तेज बहाव में देखते ही देखते मासूम बह गया।

Pawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, लखनऊWed, 17 Sep 2025 10:12 PM
यूपी की राजधानी लखनऊ में बारिश से लबालब भरे नाले हादसों को दावत दे रहे हैं। दो महीने के भीतर चार लोगों की नाले में गिरने से मौत हो गई है। इसी क्रम में बुधवार को हैदर कैनाल नाले ने एक परिवार से उसका मासूम छीन लिया। सरोजिनी नायडू मार्ग स्थित रामलीला मैदान के पास झोपड़ी में रहने वाले कबाड़ी मजदूर नन्हा का सात साल बेटा वीर नाले के किनारे शौच करने गया था। उसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह सीधे हैदर कैनाल नाले में जा गिरा। तेज बहाव में देखते ही देखते मासूम बह गया। यह दर्दनाक हादसा उसके पिता और मोहल्ले वालों के सामने हुआ, लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं सका।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बारिश के कारण नाले के किनारे कीचड़ भरा हुआ था। वीर जैसे ही बाथरूम करके पलटा, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नाले में गिर गया। नन्हा और उसकी पत्नी पास में ही खड़े थे। उन्होंने शोर मचाया, मोहल्ले के कुछ तैराक युवक भी उसे बचाने नाले में कूद पड़े, लेकिन तेज धार ने बच्चे को आंखों से ओझल कर दिया।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, नगर निगम और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं। करीब दो घंटे बाद 1090 चौराहे के पास हैदर कैनाल पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। रात 8:30 बजे तक लगातार खोजबीन के बावजूद बच्चे का कोई पता नहीं चल सका। आशंका है कि वीर नाले से बहकर गोमती नदी तक पहुंच गया हो। महापौर सुषमा खरकवाल भी घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव कार्य का जायजा लिया। अधिकारियों की कई टीमें तलाशी अभियान में जुटी रहीं। इस हृदयविदारक घटना से पूरे इलाके में मातम छा गया। मोहल्ले वालों का कहना है कि नाले के किनारे सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते यह हादसा हुआ।

बच्चे के पिता नन्हा कबाड़ बीनकर परिवार का पेट पालते हैं और रामलीला मैदान के पास झोपड़ी में रहते हैं। बेटे की मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम और प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मांग की है कि खुले और खतरनाक नालों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

सरकारी विभागों की सामने आई लापरवाही

रामलीला मैदान के पास वीर नामक सात साल के बच्चे के हैदर कैनाल नाले में बहने के मामले में फिर सरकारी विभागों की लापरवाही उजागर हुई है। जहां पर हादसा हुआ है वहां पर सुरक्षा को रेलिंग नहीं लगी है। जिसके कारण ही बच्चे पास में खेलते समय नाले में गिरकर बह गया। घटना के बाद यहां के लोगों में काफी आक्रोश रहा। घोड़ा अस्पताल के सामने लोगों ने काफी हंगामा किया। सड़क जाम करने की कोशिश की। लेकिन तलाश शुरू हो जाने की वजह से लोग हट गए।

जिस हैदर कैनाल नाले में बच्चा बहा है वह करीब 70 मीटर चौड़ा है। देवपुर पारा से लेकर 1090 चौराहे तक जाता है। इसकी लंबाई करीब 24 किमी है। सदर से लेकर योजना भवन तक उस पर बसपा सरकार में एलिवेटेड रोड भी बनी है और नीचे नाला बहता है। उसी के पास रामलीला मैदान हैं जहां पर अवैध रूप से कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। उनमें ही नन्हे नामक व्यक्ति का बुधवार शाम सात साल का बेटा वीर खेलते समय पैर फिसलने से हैदर कैनाल में गिर गया। इसको लेकर क्षेत्रीय पार्षद अमित चौधरी का कहना है कि नाले पर पुल के नीचे साइड का नाला बनाने का काम एलडीए ने किया है। उसको वहां पर रेलिंग लगानी चाहिए थी। रेलिंग होती तो हादसा न होता। भाजपा पार्षद सुशील तिवारी पम्मी ने भी कहा कि यहां उसे समय एलडीए को रेलिंग लगानी चाहिए थी।स्थानीय निवासी अरुण का कहना है जब एलडीए निर्माण कर रहा था तो उससे यह कहा गया गया कि सुरक्षा को लेकर रेलिंग लगा दे। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बुधवार सुबह रेलिंग न होने की वजह से एक गाय भी नाले में गिर गई थी

बीच-बीच में गायब रेलिंग और टूटी है दीवार

रामलीला मैदान से लाल बहादुर शास्त्री मार्ग तक रामलीला मैदान के अलावा किनारे शुभम नगर नामक बस्ती भी है। बस्ती के और नाले के बीच कई जगह सुरक्षा को लेकर दीवार बनी है और उस पर रेलिंग लगी है मगर कई जगहों पर रेलिंग भी गायब है और दीवार भी टूटी है। कई लोगों का कहना है कि इसे यहां पर अवैध रूप से रहने वालों ने ही तोड़ डाला। उसके बाद जिम्मेदार विभागों ने उसको लगवाया नहीं। यह भी कहा जाता है कि यह निर्माण बसपा सरकार में हुआ था इस कारण भी मरम्मत को लेकर इधर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता।

नगर निगम परिवार के साथ, निगम भी ढूंढने में कर रहा मदद: महापौर

हादसे की जानकारी के बाद महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार भी मौके पर पहुंचे। महापौर ने कहा कि नगर निगम की टीम भी बच्चे को ढूंढने में मदद कर रही है। एसडीआरएफ पुलिस तथा फायर ब्रिगेड की टीम लगी लगी हैं। नगर निगम पीड़ित परिवार के साथ है। नगर आयुक्त और महापौर ने कहा कि हैदर कैनाल नाला बहुत चौड़ा है इसे ढका नहीं जा सकता। सदर रामलीला मैदान से लोहिया पथ पर डीजीपी मोड़ तक करीब दो किमी के दायरे में सर्च आपरेशन के दौरान नगर निगम के अपर नगर आयुक्त ललित कुमार, डा. अरविंद राव और नम्रता सिंह भी मौके पर मौजूद थीं।

