बच्चा के रोने का मतलब मां से प्रेम खत्म नहीं; भाजपा के कहने पर सड़क जाम से उठ गए मंत्री संजय निषाद
गोरखपुर-सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरने पर बैठे संजय निषाद की मोबाइल पर पंकज चौधरी से फोन पर बातचीत हुई। इसके बाद संजय निषाद ने धरने को खत्म करते हुए कहा, बच्चा के रोने का मतलब मां से प्रेम खत्म नहीं हो जाता।
महराजगंज, हिन्दुस्तान संवाद। महाराजगंज में निषादों और मल्लाहों समेत समाज के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए और गोरखपुर-सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। करीब साढ़े तीन घंटे बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मोबाइल पर बातचीत के बाद संजय निषाद ने धरने को खत्म किया। धरना खत्म करते हुए संजय निषाद ने कहा, बच्चा रोता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मां से उसका प्रेम खत्म हो गया।
महाराजगंज के फरेंदा के उदितपुर में मंत्री संजय निषाद के नेतृत्व में अधिकार महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके बाद डॉ. संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा की। इसी दौरान नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं संग वह गोरखपुर-सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंच गए और निषादों, मल्लाहों समेत समाज की अन्य उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इससे वाहनों का आवागमन ठप हो गया। मौके पर पहुंचे एसडीएम फरेंदा प्रेमशंकर पांडेय व सीओ नौतनवा बसंत सिंह ने कैबिनेट मंत्री को समझाने का प्रयास किया। पुरंदरपुर थानाध्यक्ष गौरव राय कन्नौजिया, फरेंदा थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह भी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। एसडीएम व सीओ कैबिनेट मंत्री से धरना समाप्त करने की अपील करते रहे लेकिन डॉ. संजय निषाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से वार्ता कराने की मांग पर अड़े रहे।
पंकज चौधरी से संजय निषाद की मोबाइल पर हुई बातचीत
मोबाइल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से डॉ. संजय की बात कराई गई। पूर्व सांसद प्रवीण निषाद ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर सार्थक आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद बैठकर इस विषय पर बातचीत करेंगे। आश्वासन मिलने के बाद करीब डेढ़ घंटे से चल रहा धरना समाप्त कर दिया गया। धरने की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों तरफ करीब दो-दो किमी तक वाहनों की कतार लग गई थी। इसमें छोटे-बड़े वाहन फंसे रहे।
राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों तरफ लगी वाहनों की कतार
गोरखपुर-सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री संजय निषाद और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा धरने के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों तरफ करीब दो-दो किमी तक वाहनों की कतार लग गईं। इस जाम में इसमें छोटे-बड़े वाहन करीब साढ़े तीन घंटे तक फंसे रहे। धरना समाप्त होने के बाद पुलिस ने यातायात व्यवस्था को तुरंत बहाल कराया। इसके बाद धीरे-धीरे वाहनों का आवागमन सामान्य हुआ।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।