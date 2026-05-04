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पति-पत्नी के साथ रहते जन्मा बच्चा पति की ही वैध संतान, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

May 04, 2026 11:25 pm ISTDinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पति-पत्नी के साथ रहते हुए जन्मे बच्चे को पति की ही वैध संतान माना जाएगा। डीएनए टेस्ट का आदेश तभी दिया जा सकता है जब यह निर्विवाद रूप से साबित कर दिया जाए कि बच्चे के गर्भ धारण के समय पति-पत्नी एक दूसरे के संपर्क में कभी नहीं आए। 

पति-पत्नी के साथ रहते जन्मा बच्चा पति की ही वैध संतान, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पति-पत्नी के साथ रहते हुए जन्मे बच्चे को पति की ही वैध संतान माना जाएगा। ऐसे बच्चे के पितृत्व निर्धारण के लिए डीएनए टेस्ट का आदेश तभी दिया जा सकता है जब यह निर्विवाद रूप से साबित कर दिया जाए कि उस अवधि में (बच्चे के गर्भ धारण के समय) पति-पत्नी एक दूसरे के संपर्क में कभी नहीं आए। इस निष्कर्ष के साथ हाईकोर्ट ने परिवार न्यायलय आगरा के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें एक बच्चे के पितृत्व निर्धारण के लिए डीएनए टेस्ट कराने की मांग को खारिज कर दिया गया था। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला ने कहा कि विवाह के दौरान जन्मे बच्चे को कानूनन वैध माना जाता है और इस धारणा को केवल ठोस साक्ष्य से ही खंडित किया जा सकता है।

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता का विवाह वर्ष 2012 में हुआ था। इस दंपती से दो पुत्रों का जन्म हुआ। वर्ष 2018-19 के दौरान याची का संपर्क एक अन्य व्यक्ति से हुआ, जिसके बाद दोनों के बीच कथित रूप से विवाहेतर संबंध स्थापित हुए। इसी संबंध के दौरान 12 जुलाई 2020 को एक पुत्र का जन्म हुआ। बाद में पति को संदेह हुआ और उन्होंने बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया। 28 जुलाई 2020 की रिपोर्ट में यह सामने आया कि वह बच्चे के जैविक पिता नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने 24 अगस्त 2020 को विवाह विच्छेद (तलाक) की याचिका दाखिल कर दी, जो अभी भी लंबित है।

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2020 में नाबालिग पुत्र के भरण पोषण की दाखिल की थी याचिका

इसी बीच, याची ने 5 अक्टूबर 2020 को अपने नाबालिग पुत्र के भरण-पोषण के लिए उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 125 सीआरपीसी के तहत आगरा फैमिली कोर्ट में याचिका दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान, 20 सितंबर 2023 को उन्होंने एक आवेदन देकर उस व्यक्ति जिससे कि बच्चे का जन्म होना कहा गया और बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की, ताकि पितृत्व स्थापित किया जा सके। आगरा के फैमिली कोर्ट ने 19 जनवरी 2026 को इस आवेदन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच लिव-इन रिलेशनशिप या ठोस संबंध का पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, जिसके आधार पर डीएनए टेस्ट का आदेश दिया जा सके।

हाईकोर्ट ने पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हुए कहा कि बच्चे का जन्म उस समय हुआ जब याची और उनके पति का विवाह वैध रूप से कायम था। कानून (भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112) के अनुसार, ऐसे बच्चे को पति का ही वैध संतान माना जाएगा। इस धारणा को तोड़ने के लिए “नॉन-एक्सेस” (यानी पति-पत्नी के बीच उस समय कोई संपर्क न होना) साबित करना आवश्यक है। इस मामले में यह स्पष्ट है कि दंपती साथ रह रहे थे, इसलिए “नॉन-एक्सेस” सिद्ध नहीं होता।

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हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया था हवाला

कोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही विवाहेतर संबंध के आरोप हों या डीएनए रिपोर्ट कुछ और संकेत दे, तब भी केवल इन आधारों पर बच्चे की वैधता को नकारा नहीं जा सकता। हाईकोर्ट ने हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि डीएनए टेस्ट को सामान्य प्रक्रिया के रूप में नहीं अपनाया जा सकता। यह तभी कराया जाना चाहिए जब “अत्यावश्यक आवश्यकता” हो। कानून बच्चों को “अवैध” घोषित करने के बजाय उनकी वैधता की रक्षा करता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जबरन डीएनए टेस्ट कराना व्यक्ति की निजता का उल्लंघन हो सकता है और इससे महिला व बच्चे की सामाजिक प्रतिष्ठा पर गंभीर असर पड़ सकता है। हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में डीएनए टेस्ट की कोई अत्यावश्यक जरूरत नहीं है। इसलिए फैमिली कोर्ट का आदेश सही है और उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Dinesh Rathour

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Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

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हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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