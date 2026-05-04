पति-पत्नी के साथ रहते जन्मा बच्चा पति की ही वैध संतान, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पति-पत्नी के साथ रहते हुए जन्मे बच्चे को पति की ही वैध संतान माना जाएगा। डीएनए टेस्ट का आदेश तभी दिया जा सकता है जब यह निर्विवाद रूप से साबित कर दिया जाए कि बच्चे के गर्भ धारण के समय पति-पत्नी एक दूसरे के संपर्क में कभी नहीं आए।

Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पति-पत्नी के साथ रहते हुए जन्मे बच्चे को पति की ही वैध संतान माना जाएगा। ऐसे बच्चे के पितृत्व निर्धारण के लिए डीएनए टेस्ट का आदेश तभी दिया जा सकता है जब यह निर्विवाद रूप से साबित कर दिया जाए कि उस अवधि में (बच्चे के गर्भ धारण के समय) पति-पत्नी एक दूसरे के संपर्क में कभी नहीं आए। इस निष्कर्ष के साथ हाईकोर्ट ने परिवार न्यायलय आगरा के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें एक बच्चे के पितृत्व निर्धारण के लिए डीएनए टेस्ट कराने की मांग को खारिज कर दिया गया था। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला ने कहा कि विवाह के दौरान जन्मे बच्चे को कानूनन वैध माना जाता है और इस धारणा को केवल ठोस साक्ष्य से ही खंडित किया जा सकता है।

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता का विवाह वर्ष 2012 में हुआ था। इस दंपती से दो पुत्रों का जन्म हुआ। वर्ष 2018-19 के दौरान याची का संपर्क एक अन्य व्यक्ति से हुआ, जिसके बाद दोनों के बीच कथित रूप से विवाहेतर संबंध स्थापित हुए। इसी संबंध के दौरान 12 जुलाई 2020 को एक पुत्र का जन्म हुआ। बाद में पति को संदेह हुआ और उन्होंने बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया। 28 जुलाई 2020 की रिपोर्ट में यह सामने आया कि वह बच्चे के जैविक पिता नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने 24 अगस्त 2020 को विवाह विच्छेद (तलाक) की याचिका दाखिल कर दी, जो अभी भी लंबित है।

2020 में नाबालिग पुत्र के भरण पोषण की दाखिल की थी याचिका इसी बीच, याची ने 5 अक्टूबर 2020 को अपने नाबालिग पुत्र के भरण-पोषण के लिए उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 125 सीआरपीसी के तहत आगरा फैमिली कोर्ट में याचिका दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान, 20 सितंबर 2023 को उन्होंने एक आवेदन देकर उस व्यक्ति जिससे कि बच्चे का जन्म होना कहा गया और बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की, ताकि पितृत्व स्थापित किया जा सके। आगरा के फैमिली कोर्ट ने 19 जनवरी 2026 को इस आवेदन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच लिव-इन रिलेशनशिप या ठोस संबंध का पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, जिसके आधार पर डीएनए टेस्ट का आदेश दिया जा सके।

हाईकोर्ट ने पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हुए कहा कि बच्चे का जन्म उस समय हुआ जब याची और उनके पति का विवाह वैध रूप से कायम था। कानून (भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112) के अनुसार, ऐसे बच्चे को पति का ही वैध संतान माना जाएगा। इस धारणा को तोड़ने के लिए “नॉन-एक्सेस” (यानी पति-पत्नी के बीच उस समय कोई संपर्क न होना) साबित करना आवश्यक है। इस मामले में यह स्पष्ट है कि दंपती साथ रह रहे थे, इसलिए “नॉन-एक्सेस” सिद्ध नहीं होता।