गला काटकर हत्या के बाद आटे के ड्रम में ठूंसा बच्ची का शव, हैवानियत देख पुलिस के भी उड़ गए होश

यूपी के आगरा में नवरात्र पर बच्ची की हत्या की खबर ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। बच्ची को जिस बेरहमी से मारा गया है उसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए।

Agra Murder News: नवरात्र चल रहे हैं। गुरुवार को अष्टमी थी। घरों में कन्या पूजन की तैयारी चल रही थी। लेकिन आगरा के सिद्धार्थ नगर, गोबर चौकी (ताजगंज) में चीत्कार मचा हुआ था। आठ वर्षीय प्रज्ञा की बेरहमी से हत्या ने हर किसी को हिला दिया था। पोस्टमार्टम के बाद उसका शव आया तो हर तरफ सिर्फ रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। महिलाएं यही बोल रही थीं कि ऐसे दरिंदे को तो फांसी होनी चाहिए। मासूम बच्ची को बेरहमी से मार डाला। लाश भी आटे के ड्रम में ठूंसकर बंद की थी।

मंगलवार की दोपहर लापता हुई प्रज्ञा का शव बुधवार की रात किराएदार सुनील के कमरे में ऑटे के ड्रम में मिला था। लाश मिलने पर भीड़ आक्रोशित हो गई थी। फतेहाबाद मार्ग पर जाम लगा दिया था। पुलिस ने जैसे-तैसे स्थिति को संभाला था। सुबह करीब पांच बजे डॉक्टरों के पैनल ने बच्ची के शव का पोस्टमार्टम किया। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। गला काटा गया था। धड़ से अलग नहीं हुआ था मगर जख्म बहुत गहरा था। बच्ची की मौत चोटों के कारण हुई थी। उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ था यह जानने के लिए डॉक्टरों ने स्लाइड सुरक्षित रखी है। पोस्टमार्टम के बाद शव सिद्धार्थ नगर पहुंचने से पहले इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया।

पुलिस की सक्रियता से नहीं दिखा लोगों में आक्रोश शहर ही नहीं देहात के भी कई थाना प्रभारी बुलाए गए थे। पुलिस की सक्रियता की वजह से लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश नहीं था। सुबह करीब नौ बजे तक पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार कराया। परिजन शव को ताजगंज के पास यमुना किनारे ले गए थे। वहां शव दफनाया गया। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि घटना तो खुल चुकी है। हत्या की वजह अभी साफ नहीं है। हत्या के पीछे दो ही कारण हो सकते हैं। पहला बच्ची को बुरी नीयत से पकड़ा गया। दूसरा बच्ची के पिता से हुए विवाद की वजह से किराएदार सुनील आपा खो बैठा था। परिजनों को सबक सिखाने के लिए उसने हैवानियत के सभी हदें पार कर दीं। सुनील की तलाश चल रही है। जल्द पकड़ा जाएगा। उसके परिवार के कई लोग हिरासत में हैं।

किराए को लेकर दो दिन पहले हुआ था झगड़ा हत्यारोपी सुनील का दो दिन पहले बच्ची प्रज्ञा के पिता दिनेश कुमार से विवाद हुआ था। यह जानकारी पुलिस को जांच के दौरान मिली। दिनेश कुमार ने पुलिस को बताया कि सुनील ने किराया नहीं दिया था। उन्होंने उसे किराए के लिए हड़काया था। बड़ी मुश्किल से उसने दस हजार रुपये दिए थे। दो हजार रुपये बिजली के बिल के अभी बकाया रह गए थे। उससे यह रकम भी जल्द देने के लिए बोला था। घरवाले यह आशंका जता रहे हैं कि शायद इस वजह से वह चेत गया हो मगर यह वजह पुलिस के गले नहीं उतर रही है। पुलिस यह मानकर चल रही है कि हत्या के पीछे की वजह सुनील के पकड़े जाने पर ही साफ होगी। बालिका के साथ गलत काम हुआ होता तो पोस्टमार्टम में ही साफ हो जाता। बच्ची आठ साल की है। स्लाइड सुरक्षित रखी गई है। उसकी जांच में पता चलेगा कि आरोपित ने बच्ची के साथ कोई गंदी हरकत तो नहीं की थी।

साक्ष्य मिटाने को धो डाले कपड़े बस्ती वालों ने बताया कि सुनील मुर्ख नहीं है। बेहद शातिर है। उसने दोपहर को हत्या कर दी थी। उसके बाद भंडारे में नहीं गया। पूरे कमरे की धुलाई की। बिस्तर तक धो लिए। कपड़े धोए। सफाई के बाद शाम के समय कमरे से बाहर आया था। उस समय बच्ची की तलाश में लोग इधर-उधर भटक रहे थे। सुनील बच्ची के ताऊ के साथ बाइक पर बैठकर कई जगह गया। उसे चेहरे पर कोई भय नहीं था। वह ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे परिवार का शुभचिंतक है।