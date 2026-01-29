फार्मर रजिस्ट्री, आयुष्मान कार्ड की धीमी रफ्तार से मुख्य सचिव नाराज, डीएम-कमिश्नर को चेताया, 20 को नोटिस

संक्षेप: यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल फार्मर रजिस्ट्री की धीमी रफ्तार से नाराज हैं। सभी जिलों के डीएम-कमिश्नर के साथ बैठक में उन्होंने पिछड़े 20 जिलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। आयुष्मान कार्ड को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव (CS) एसपी गोयल ने फार्मर रजिस्ट्री की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए पिछड़े 20 जिलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्त व डीएम से महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाने के लिए सभी जिलों में कम से कम एक हजार आपरेटर आईडी बनाने का निर्देश भी दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मुख्य सचिव ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत शेष रह गए पात्र सदस्यों के कार्ड बनाने की प्रभावी रणनीति तैयार कर उसे तत्काल लागू किया जाए। सभी जिलों को आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए नई आपरेटर आईडी जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। अधिक संख्या में आपरेटर आईडी उपलब्ध होने से जिला स्तर पर अधिक से अधिक कार्ड बनाए जा सकेंगे।

कहा कि सीएमओ प्रतिदिन कार्ड निर्माण की प्रगति की समीक्षा करें और यह भी सुनिश्चित करें कि सभी आपरेटर आईडी सक्रिय रहें। खराब प्रदर्शन वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री में खराब प्रदर्शन करने वाले 20 जिलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। कहा कि जब तक डीएम इसकी गहन व नियमित समीक्षा नहीं करेंगे, तब तक अपेक्षित प्रगति संभव नहीं है।

उन्होंने लंबित राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण, अधिक से अधिक घरौनियों का निर्माण सुनिश्चित करने समेत अन्य निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 90,530 ग्रामों में से 72,961 ग्रामों (80.59 प्रतिशत) में घरौनी तैयार करने का काम पूरा हो चुका है।