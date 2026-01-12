उत्तर प्रदेश के साथ ही विदेशों में भी हो यूपी दिवस का भव्य आयोजन, मुख्य सचिव का अफसरों को निर्देश

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के साथ ही विदेशों में भी यूपी दिवस का भव्य आयोजन हो। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फिजी, मॉरीशस, मालदीव, सिंगापुर व थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावासों के सहयोग से वहां इसका भव्य आयोजन किया जाए।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रदेश के साथ विदेशों में भी यूपी दिवस का आयोजन किया जाए। फिजी, मॉरीशस, मालदीव, सिंगापुर व थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावासों के सहयोग से वहां इसका भव्य आयोजन किया जाए। इस दौरान मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मुख्य सचिव ने सोमवार को समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस-2026 पर 24 से 26 जनवरी तक होने वाले कार्यक्रम का थीम ‘विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश’ है। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम राष्ट्र प्रेरणा स्थल और जिलों में भी होंगे। इसका सजीव प्रसारण अनिवार्य रूप से किया जाए। कार्यक्रमों में संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए। जिलों में यूपी की यात्रा से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई जाए। विभिन्न सरकारी योजनाओं के विशेष स्टॉल लगाएं। ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ (ओडीओपी) उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएं। जीआई टैग प्राप्त ओडीओपी उत्पादों का ट्रेड शो की तर्ज पर प्रदर्शन व विक्रय की व्यवस्था करें। ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ उत्पादों का भी प्रदर्शनी लगाएं।