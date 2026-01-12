उत्तर प्रदेश के साथ ही विदेशों में भी हो यूपी दिवस का भव्य आयोजन, मुख्य सचिव का अफसरों को निर्देश

Hindustan Hindi News
उत्तर प्रदेश के साथ ही विदेशों में भी यूपी दिवस का भव्य आयोजन हो। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फिजी, मॉरीशस, मालदीव, सिंगापुर व थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावासों के सहयोग से वहां इसका भव्य आयोजन किया जाए।

Jan 12, 2026 08:11 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रदेश के साथ विदेशों में भी यूपी दिवस का आयोजन किया जाए। फिजी, मॉरीशस, मालदीव, सिंगापुर व थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावासों के सहयोग से वहां इसका भव्य आयोजन किया जाए। इस दौरान मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।

मुख्य सचिव ने सोमवार को समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस-2026 पर 24 से 26 जनवरी तक होने वाले कार्यक्रम का थीम ‘विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश’ है। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम राष्ट्र प्रेरणा स्थल और जिलों में भी होंगे। इसका सजीव प्रसारण अनिवार्य रूप से किया जाए। कार्यक्रमों में संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए। जिलों में यूपी की यात्रा से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई जाए। विभिन्न सरकारी योजनाओं के विशेष स्टॉल लगाएं। ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ (ओडीओपी) उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएं। जीआई टैग प्राप्त ओडीओपी उत्पादों का ट्रेड शो की तर्ज पर प्रदर्शन व विक्रय की व्यवस्था करें। ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ उत्पादों का भी प्रदर्शनी लगाएं।

उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति, नवाचार व वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष प्रदर्शनियां भी लगाई जाएं। युवा पीढ़ी के लिए अनुकरणीय व्यक्तित्वों, पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों में बेहतरीन कार्य करने वाली महिलाओं, संस्कृति-कला जगत की हस्तियों, खेल, पंचायती राज, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, कृषि एवं श्रम विभाग से जुड़े उत्कृष्ट व्यक्तियों को कार्यक्रम में सम्मानित किया जाए। युवा कल्याण विभाग युवाओं के लिए प्रेरक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं व पुरस्कार वितरण आयोजित कराए। तिथिवार कार्यक्रमों में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर ब्लैकआउट मॉकड्रिल, 24 को उत्तर प्रदेश दिवस, 25 को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, मतदाता जागरूकता दिवस व 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जाएगा। नगर विकास व पंचायती राज विभाग 12 से 23 जनवरी तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाएगा।

दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
