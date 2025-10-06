यूपी के सभी डीएम और एसपी को मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश, जानें क्या

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा.) और एसीएफ/आरएफओ सेवा (प्रा.) परीक्षा-2025 को निष्पक्ष, नकल विहीन और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराएं।

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा.) और एसीएफ/आरएफओ सेवा (प्रा.) परीक्षा-2025 को निष्पक्ष, नकल विहीन और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराएं। डीएम व्यक्तिगत निगरानी में परीक्षा केंद्रों पर आयोग के मानकों के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं।

मुख्य सचिव ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे चालू होने चाहिए। परीक्षा के दौरान एलआईयू और एसटीएफ की टीमें सक्रिय रहें। संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी रखी जाए। प्रश्न पत्र लीक न हो और सही प्रश्न-पत्र परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचे, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हुए भ्रामक सूचना व अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे और रोडवेज अधिकारियों को पहले से ही सतर्क कर दिया जाए। बारिश की स्थिति में भी अभ्यर्थियों को केंद्र तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो।