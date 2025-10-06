Chief Secretary SP Goyal instructed DM and SP to conduct Public Service Commission examinations transparent manner यूपी के सभी डीएम और एसपी को मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश, जानें क्या, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Chief Secretary SP Goyal instructed DM and SP to conduct Public Service Commission examinations transparent manner

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा.) और एसीएफ/आरएफओ सेवा (प्रा.) परीक्षा-2025 को निष्पक्ष, नकल विहीन और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराएं।

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाताMon, 6 Oct 2025 10:22 PM
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा.) और एसीएफ/आरएफओ सेवा (प्रा.) परीक्षा-2025 को निष्पक्ष, नकल विहीन और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराएं। डीएम व्यक्तिगत निगरानी में परीक्षा केंद्रों पर आयोग के मानकों के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं।

मुख्य सचिव ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे चालू होने चाहिए। परीक्षा के दौरान एलआईयू और एसटीएफ की टीमें सक्रिय रहें। संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी रखी जाए। प्रश्न पत्र लीक न हो और सही प्रश्न-पत्र परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचे, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हुए भ्रामक सूचना व अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे और रोडवेज अधिकारियों को पहले से ही सतर्क कर दिया जाए। बारिश की स्थिति में भी अभ्यर्थियों को केंद्र तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो।

बैठक में बताया गया कि 12 अक्तूबर को दो पालियों में परीक्षा आयोजित होगी। इसमें 6 लाख 26 हजार 387 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा 75 जिलों के1435 केंद्रों पर होगी। प्रयागराज में 67, लखनऊ 59, वाराणसी 49, मेरठ 42, गोरखपुर 41, कानपुर नगर व आगरा 39-39, मुरादाबाद, जौनपुर व बरेली में 34-34 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निष्पक्षता व पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एआई आधारित अलर्ट एवं रिस्पॉन्स व्यवस्था, बायोमेट्रिक सत्यापन व लाइव सीसीटीवी निगरानी जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखने के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल स्थापित किया जाएगा। प्रवेश के समय डबल लेयर फ्रिस्किंग व्यवस्था (पुलिस एवं कार्यदायी संस्था) की जाएगी।

UP Sarkar Up Latest News UPSC अन्य..
