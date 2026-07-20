दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे और गंगा एक्सप्रेसवे पर कांवड़ यात्रियों का प्रवेश रहेगा बंद: मुख्य सचिव
कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने मेरठ पहुंचे मुख्य सचिव एसपी गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण ने चार राज्यों के अफसरों संग मीटिंग की। मीटिंग में दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे और गंगा एक्सप्रेसवे पर कांवड़ यात्रियों के प्रवेश बंद करने के निर्देश दिए।
Kanwar Yatra Meeting: 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने इस बार आस्था और जन सुविधा के बीच संतुलन बनाने की रणनीति तैयार की है। इसके लिए मुख्य सचिव एसपी गोयल और यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण सोमवार को मेरठ पहुंचे। दोनों अफसरों ने चार राज्यों के अफसरों के साथ कांवड़ यात्रा को लेकर मीटिंग की। मीटिंग में मुख्य सचिव ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। साथ ही आम नागरिकों को राहत देने के लिए दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे और गंगा एक्सप्रेसवे पर सामान्य वाहनों का आवागमन निर्बाध जारी रखने का निर्देश दिया। मीटिंग में बताया गया कि दोनों मार्गों पर कांवड़ यात्रियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और इसके लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी।
सोमवार को मेरठ स्थित आयुक्त कार्यालय में मुख्य सचिव एस.पी. गोयल और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। करीब दो घंटे तक चली इस मीटिंग में यूपी के अलावा दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड के वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भी ऑनलाइन शामिल हुए। समीक्षा के दौरान सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता और अन्य व्यवस्थाओं पर वस्तिार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस बार यात्रा का संचालन इस तरह किया जाएगा कि श्रद्धालुओं की आस्था भी अक्षुण्ण रहे और आम लोगों का दैनिक जीवन भी न्यूनतम प्रभावित हो।
कांवड़ यात्रियों के लिए की जाएगी समुचित व्यवस्था
पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पिछले वर्षों के अनुभवों और मुजफ्फरनगर में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आपत्तिजनक वस्तुओं पर पूर्व की भांति प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। समीक्षा बैठक में तय किया गया कि कांवड़ यात्रियों के लिए सुरक्षा, साफ-सफाई और आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जा रही है, जबकि प्रमुख एक्सप्रेस वे को सामान्य यातायात के लिए खुला रखकर यात्रा के दौरान लोगों को अनावश्यक परेशानी से बचाने का प्रयास किया जाएगा। बैठक के बाद मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक प्रेस से संक्षिप्त बातचीत कर लखनऊ रवाना हो गए।
कावड़ के दौरान नियमों का सख्ती से होगा पालन: डीजीपी राजीव कृष्ण
शासन के और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं, उनका पालन कराया जाएगा। कांवड़ की हाइट, कावड़ के वॉल्यूम लेवल डेसीबल और जो भी आपत्तिजनक वस्तु है, उनके बारे में सख्ती से आदेश लागू रहेगा। इस साल कई नई चैलेंज है और कुछ नई व्यवस्थाएं हैं। आपको मालूम है कि दिल्ली सहारनपुर इकोनामिक एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस में बना है। इन दोनों के बनने के कारण यातायात सामान्य होगा। सभी को सहूलियत मिलेगी। साथ ही कांवड़ के दौरान एक ट्रैफिक का पूरा प्लान बनाया गया है। ट्रैफिक के प्लान को समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत कराया जाएगा, जिससे कि पहले से जानकारी रहे। जो भी सुप्रीम कोर्ट के नियम है, उनके बारे में उसको भी समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। हमारा प्रयास यही है कि सबके साथ संवाद रहे। जितने कावड़ संघ हैं उनके साथ संवाद रहे। साथ ही साथ कोई अव्यवस्था ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। किसी को चाहे वह यात्रा कर रहे हो या श्रद्धालु हो, या आम नागरिक हो,परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।