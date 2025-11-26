यूपी के दो जिलों में दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, प्रशासन ने शुरू की तैयारी, जानें पूरा कार्यक्रम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर गुरुवार को गाजियाबाद पहुंचेंगे। यहां से वह गौतमबुद्ध नगर और दिल्ली भी जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। योगी इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले 10:55 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वह यहां से आईटीएस कॉलेज, मुरादनगर हेलीपैड जाएंगे। यहां से मुख्यमंत्री योगी कार द्वारा 11.20 बजे मुरादनगर में कार्यक्रम स्थल तरुण सागर तीर्थ जाएंगे। मुख्यमंत्री यहां 11.20 बजे से 12.20 बजे के बीच भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति और मंदिर स्थापना कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे।
नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे निरीक्षण
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12.50 बजे गौतमबुद्ध नगर के जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां वह 12.50 से 13.50 के बीच जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।
नोएडा में मेदांता सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14.35 बजे नोएडा के सेक्टर 113 के हेलीपैड पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी 14.50 बजे से 15.40 बजे के बीच मेदांता सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे।इसके बाद मुख्यमंत्री कार द्वारा 16.10 बजे दिल्ली के भारत मंडपम जाएंगे। यहां वह 16.15 बजे से 17.30 बजे तक रहेंगे। यहां मुख्यमंत्री योगी वाई.पी.ओ. गोल्ड के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद सीएम योगी 18.05 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से लखनऊ के लिए रवाना होंगे।