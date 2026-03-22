मुख्यमंत्री ने ग्रीन कॉरिडोर नहीं, बल्कि 'बर्बाद' कॉरिडोर बनाया है, लखनऊ में सड़क धंसने पर अखिलेश ने कसा तंज

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, राजनाथ सिंह ग्रीन कॉरिडोर स्थापित करने का प्रयास अवश्य किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने ग्रीन कॉरिडोर नहीं बनाया, बल्कि एक 'बर्बाद कॉरिडोर' बना दिया है।

Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला करते हुए रविवार को कहा कि योगी जी ने ग्रीन कॉरिडोर नहीं, बल्कि एक 'बर्बाद' कॉरिडोर बनाया है। यादव ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में तमाम अधिकारियों के हटाए जाने के बावजूद ममता बनर्जी को राज्य की जनता ऐतिहासिक जनादेश के साथ एक बार फिर मुख्यमंत्री चुनेगी।

लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में आयोजित मालती देवी महिला सम्मान समारोह के दौरान यादव ने संवाददाताओं से कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निश्चित रूप से लखनऊ के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, क्योंकि यह उनका संसदीय क्षेत्र है। किसी भी जनप्रतिनिधि का अपने क्षेत्र और मतदाताओं से स्वाभाविक रूप से गहरा लगाव होता है। उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर बनाने का प्रयास भी किया।

हर चौराहे पर तैनात करना पड़ेगी पुलिस सपा प्रमुख ने कहा, राजनाथ सिंह ग्रीन कॉरिडोर स्थापित करने का प्रयास अवश्य किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने ग्रीन कॉरिडोर नहीं बनाया, बल्कि एक 'बर्बाद कॉरिडोर' बना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कॉरिडोर यातायात के सुचारू संचालन के लिए प्रभावी नहीं है और हर चौराहे पर पुलिस बल तैनात करना पड़ेगा। साथ ही, इसमें पैदल चलने वालों के लिए पर्याप्त स्थान भी नहीं है। अखिलेश यादव हाल ही में लखनऊ में उद्घाटित ग्रीन कॉरिडोर का जिक्र कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, सड़क का डिजाइन मानकों के विपरीत बनाया गया है, जहां पैदल यात्रियों के लिए कोई जगह नहीं है। इसके डिजाइन के बारे में भगवान ही मालिक हैं।

अखिलेश ने लोहिया पथ की सराहना की अखिलेश यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में बने लोहिया पथ की सराहना की। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर कहा कि वह लगातार अपने दम पर चुनाव जीतती रही हैं और इस बार भी जनता उन्हें (ममता) ऐतिहासिक जनादेश के साथ फिर से मुख्यमंत्री चुनेगी। उन्होंने आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर सूची तैयार कर रही है और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सहित अन्य अधिकारियों को हटाए जाने के बावजूद जनता ममता बनर्जी को भारी मतों से विजयी बनाएगी।

सपा सरकार में शुरू हुई थी कन्या विद्याधन योजना अखिलेश ने यह भी सवाल उठाया कि पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या किसी अधिकारी को हटाया गया था। साथ ही दावा किया कि आगामी चुनाव को लेकर अभी से अधिकारियों की तैनाती को लेकर 'सेटिंग' की जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनके पिता एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने बेटियों की शिक्षा के लिए 'कन्या विद्याधन योजना' शुरू की थी, जो उस समय देश में एक अनूठी पहल थी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में सपा की सरकार बनने पर बेटियों की शिक्षा और महिलाओं के कल्याण के लिए नयी योजनाएं शुरू की जाएंगी।