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मुख्यमंत्री ने ग्रीन कॉरिडोर नहीं, बल्कि 'बर्बाद' कॉरिडोर बनाया है, लखनऊ में सड़क धंसने पर अखिलेश ने कसा तंज

Mar 22, 2026 06:23 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, राजनाथ सिंह ग्रीन कॉरिडोर स्थापित करने का प्रयास अवश्य किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने ग्रीन कॉरिडोर नहीं बनाया, बल्कि एक 'बर्बाद कॉरिडोर' बना दिया है। 

मुख्यमंत्री ने ग्रीन कॉरिडोर नहीं, बल्कि 'बर्बाद' कॉरिडोर बनाया है, लखनऊ में सड़क धंसने पर अखिलेश ने कसा तंज

Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला करते हुए रविवार को कहा कि योगी जी ने ग्रीन कॉरिडोर नहीं, बल्कि एक 'बर्बाद' कॉरिडोर बनाया है। यादव ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में तमाम अधिकारियों के हटाए जाने के बावजूद ममता बनर्जी को राज्य की जनता ऐतिहासिक जनादेश के साथ एक बार फिर मुख्यमंत्री चुनेगी।

लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में आयोजित मालती देवी महिला सम्मान समारोह के दौरान यादव ने संवाददाताओं से कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निश्चित रूप से लखनऊ के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, क्योंकि यह उनका संसदीय क्षेत्र है। किसी भी जनप्रतिनिधि का अपने क्षेत्र और मतदाताओं से स्वाभाविक रूप से गहरा लगाव होता है। उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर बनाने का प्रयास भी किया।

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हर चौराहे पर तैनात करना पड़ेगी पुलिस

सपा प्रमुख ने कहा, राजनाथ सिंह ग्रीन कॉरिडोर स्थापित करने का प्रयास अवश्य किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने ग्रीन कॉरिडोर नहीं बनाया, बल्कि एक 'बर्बाद कॉरिडोर' बना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कॉरिडोर यातायात के सुचारू संचालन के लिए प्रभावी नहीं है और हर चौराहे पर पुलिस बल तैनात करना पड़ेगा। साथ ही, इसमें पैदल चलने वालों के लिए पर्याप्त स्थान भी नहीं है। अखिलेश यादव हाल ही में लखनऊ में उद्घाटित ग्रीन कॉरिडोर का जिक्र कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, सड़क का डिजाइन मानकों के विपरीत बनाया गया है, जहां पैदल यात्रियों के लिए कोई जगह नहीं है। इसके डिजाइन के बारे में भगवान ही मालिक हैं।

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अखिलेश ने लोहिया पथ की सराहना की

अखिलेश यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में बने लोहिया पथ की सराहना की। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर कहा कि वह लगातार अपने दम पर चुनाव जीतती रही हैं और इस बार भी जनता उन्हें (ममता) ऐतिहासिक जनादेश के साथ फिर से मुख्यमंत्री चुनेगी। उन्होंने आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर सूची तैयार कर रही है और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सहित अन्य अधिकारियों को हटाए जाने के बावजूद जनता ममता बनर्जी को भारी मतों से विजयी बनाएगी।

सपा सरकार में शुरू हुई थी कन्या विद्याधन योजना

अखिलेश ने यह भी सवाल उठाया कि पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या किसी अधिकारी को हटाया गया था। साथ ही दावा किया कि आगामी चुनाव को लेकर अभी से अधिकारियों की तैनाती को लेकर 'सेटिंग' की जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनके पिता एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने बेटियों की शिक्षा के लिए 'कन्या विद्याधन योजना' शुरू की थी, जो उस समय देश में एक अनूठी पहल थी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में सपा की सरकार बनने पर बेटियों की शिक्षा और महिलाओं के कल्याण के लिए नयी योजनाएं शुरू की जाएंगी।

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अखिलेश का दावा, अधिकारियों को बंगाल से यूपी भेज रही भाजपा

सपा अध्यक्ष ने कहा कि सपा सरकार के दौरान 'रानी लक्ष्मीबाई योजना' के माध्यम से महिलाओं को सम्मानित किया जाता था और भविष्य में भी ऐसी योजनाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने ने कहा कि आधी आबादी के विकास के बिना समाज और देश की प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें जानकारी मिली है कि भाजपा बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश भेज रही है और उन्हें धन के प्रबंधन तथा मतदान केंद्रों पर कब्जा करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीडीए (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) की बढ़ती ताकत से भाजपा चिंतित है। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे, जबकि मतगणना चार मई को होगी।

Dinesh Rathour

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Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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