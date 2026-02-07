Hindustan Hindi News
यूपी के इस जिले में जाएंगे CM योगी, अभेद होगी सुरक्षा व्यवस्था, सड़क से लेकर आसमान तक के लिए आदेश

यूपी के इस जिले में जाएंगे CM योगी, अभेद होगी सुरक्षा व्यवस्था, सड़क से लेकर आसमान तक के लिए आदेश

संक्षेप:

सीतापुर में नौ फरवरी को प्रस्तावित सीएम योगी के आगमन को लेकर आईजी लखनऊ जोन किरण एस ने शनिवार को दौरा किया। उन्होंने सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारी की गई अभेद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही सड़क से लेकर आसमान तक सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश जारी किए गए।

Feb 07, 2026 10:31 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, सीतापुर
यूपी के सीतापुर के लोनियनपुरवा स्थित तमोधाम आश्रम में नौ फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ आएंगे। सीएम योगी के आगमन को लेकर शनिवार को आईजी लखनऊ जोन किरण एस ने दौरा किया। उन्होंने सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारी की गई अभेद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही सड़क से लेकर आसमान तक सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश जारी किए गए। हैलीपैड और सड़क मार्ग से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में भी अफसरों से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर दो दिनों तक जिले में नो फ्लाई जोन लागू रखने का भी आदेश जारी कर दिया गया।

शहर के लोनियनपुरवा स्थित तमोधाम आश्रम में नौ फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। इसे लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है। कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों की जायजा लेने के लिए आईजी लखनऊ जोन किरण एस शनिवार को सीतापुर पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों से वार्ता करने के बाद जीआईसी में बनाए गए हैलीपैड का निरीक्षण कर सुरक्षा की तैयारियों की जानकारी ली। आईजी ने मार्ग में पड़ने वाले रास्तों के कट्स, चौराहों और संवेदनशील स्थलों पर सतर्कता बरतने को कहा। उन्होंने कहा कि सीएम की सुरक्षा किसी स्तर पर लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अस्थाई रूप से बंद रहेंगे सभी कट्स

आईजी ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री के गुजरने वाले मार्ग पर स्थित सभी कट्स को अस्थायी रूप से बंद रखा जाएगा। सड़क किनारे वाले मकानों की छतों पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात रहने चाहिए। इस दौरान ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। आईजी ने एसपी अंकुर अग्रवाल, एएसपी उत्तरी आलोक सिंह, एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह सहित सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ड्यूटी में लगे अधिकारी, कर्मचारी तय वक्त से पहले ही अपनी जिम्मेदारियों संभाल लें। कार्यक्रम स्थल पर भीड़ नियंत्रण, वाहन पार्किंग व्यवस्था, आपातकालीन सेवाओं, यातायात व्यवस्था भी चुस्त-दुरुस्त रखा जाए।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

