Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsChief Minister Yogi Adityanath issues major order regarding cold wave all schools up to class 12 closed until 1 January
शीतलहर को लेकर सीएम योगी का बड़ा आदेश, एक जनवरी तक बंद रहेंगे 12वीं तक के सभी स्कूल

शीतलहर को लेकर सीएम योगी का बड़ा आदेश, एक जनवरी तक बंद रहेंगे 12वीं तक के सभी स्कूल

संक्षेप:

कड़ाके की सर्दी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने प्रदेश में 12वीं तक के सभी स्कूलों को एक जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

Dec 28, 2025 10:22 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी में पड़ रहे कड़ाके की सर्दी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने प्रदेश में 12वीं तक के सभी स्कूलों को एक जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। सभी जिलों के अफसरों को आदेश जारी करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि यूपी में इन दिना भीषण शीतलहर चल रही है। इसको देखते हुए ICSE, CBSE, UP बोर्ड के सभी स्कूलों को एक जनवरी तक बंद रखा जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि शीतलहर के दौरान बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।मुख्यमंत्री के इस आदेश के आधार पर अब 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक प्रदेश में सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय से लेकर सहायता प्राप्त विद्यालय एवं सभी बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। लखनऊ समेत कई जिलों के जिलाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सभी जिलों को स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मैदान में उतरें अफसर, सुनिश्चित करें व्यवस्थाएं

मुख्यमंत्री ने शासन और प्रशासन के आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर जमीनी हकीकत का जायजा लें। सीएम ने कहा कि भीषण ठंड को देखते हुए हर जिले के सार्वजनिक स्थलों पर अलाव और कंबलों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

ठंड में जरूरतमंदों का ध्यान रखें, रैन बसेरों में सुविधाएं बेहतर हों : योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भीषण शीतलहर के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी व्यक्ति को ठंड में परेशानी न हो, इसके लिए प्रदेश की डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शीतलहर से बचाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में कंबल और ऊनी वस्त्र वितरण, रैन बसेरों के संचालन और अलाव की व्यवस्था के लिए पर्याप्त धनराशि जारी कर दी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जरूरतमंदों तक हर हाल में राहत पहुंचे। मुख्यमंत्री रविवार शाम रैन बेसरों के निरीक्षण के बाद मीडियाकर्मियों से बात कर रहे थे।

मौसम विभाग ने 40 शहरों के लिए कोहरे की चेतावनी जारी की

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश के करीब 40 जिलों में अत्यंत घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात व नगर, रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर में कोहरा इतना घना होगा कि विजिबिलिटी शून्य के करीब रह सकती है। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में भी कोहरे का जबरदस्त असर दिखेगा।

ये भी पढ़ें:यूपी में भयंकर सर्दी, 40 जिलों में कोहरे का अलर्ट, स्कूलों में होने लगी छुट्टी

इन जिलों में शीत दिवस

प्रदेश के कई शहरों में ‘शीत दिवस’ स्थिति बनी रहेगी। प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, आगरा, मुरादाबाद, बरेली और पीलीभीत सहित आसपास के इलाकों में दिन भर गलन बरकरार रहेगी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में भीषण आग, धुएं से एक दमकलकर्मी प्रभावित

40 जिलों में कोहरे का अलर्ट

कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों के दौरान मेरठ 6.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा, जबकि हरदोई और शाहजहांपुर में दिन का अधिकतम तापमान मात्र 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रात के समय मेरठ के बाद इटावा (7.4 डिग्री सेल्सियस), मुजफ्फरनगर (7.8 डिग्री सेल्सियस), प्रयागराज, बाराबंकी और झांसी (8.0 डिग्री सेल्सियस) सबसे ठंडे जनपद रहे। वहीं, दिन के तापमान में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। हरदोई और शाहजहांपुर के अलावा वाराणसी और गाजीपुर में दिन का पारा मात्र 13.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 9 डिग्री तक कम है। कानपुर नगर (14.3 डिग्री सेल्सियस), आजमगढ़ (14.2 डिग्री सेल्सियस) और गोरखपुर (14.5 डिग्री सेल्सियस) में भी सूरज न निकलने के कारण अति शीत दिवस जैसी स्थिति बनी रही।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
CM Yogi up school closed Yogi Adityanath अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |