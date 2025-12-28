शीतलहर को लेकर सीएम योगी का बड़ा आदेश, एक जनवरी तक बंद रहेंगे 12वीं तक के सभी स्कूल

संक्षेप: कड़ाके की सर्दी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने प्रदेश में 12वीं तक के सभी स्कूलों को एक जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

यूपी में पड़ रहे कड़ाके की सर्दी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने प्रदेश में 12वीं तक के सभी स्कूलों को एक जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। सभी जिलों के अफसरों को आदेश जारी करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि यूपी में इन दिना भीषण शीतलहर चल रही है। इसको देखते हुए ICSE, CBSE, UP बोर्ड के सभी स्कूलों को एक जनवरी तक बंद रखा जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि शीतलहर के दौरान बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।मुख्यमंत्री के इस आदेश के आधार पर अब 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक प्रदेश में सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय से लेकर सहायता प्राप्त विद्यालय एवं सभी बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। लखनऊ समेत कई जिलों के जिलाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सभी जिलों को स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिया गया है।

मैदान में उतरें अफसर, सुनिश्चित करें व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री ने शासन और प्रशासन के आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर जमीनी हकीकत का जायजा लें। सीएम ने कहा कि भीषण ठंड को देखते हुए हर जिले के सार्वजनिक स्थलों पर अलाव और कंबलों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

ठंड में जरूरतमंदों का ध्यान रखें, रैन बसेरों में सुविधाएं बेहतर हों : योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भीषण शीतलहर के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी व्यक्ति को ठंड में परेशानी न हो, इसके लिए प्रदेश की डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शीतलहर से बचाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में कंबल और ऊनी वस्त्र वितरण, रैन बसेरों के संचालन और अलाव की व्यवस्था के लिए पर्याप्त धनराशि जारी कर दी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जरूरतमंदों तक हर हाल में राहत पहुंचे। मुख्यमंत्री रविवार शाम रैन बेसरों के निरीक्षण के बाद मीडियाकर्मियों से बात कर रहे थे।

मौसम विभाग ने 40 शहरों के लिए कोहरे की चेतावनी जारी की मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश के करीब 40 जिलों में अत्यंत घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात व नगर, रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर में कोहरा इतना घना होगा कि विजिबिलिटी शून्य के करीब रह सकती है। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में भी कोहरे का जबरदस्त असर दिखेगा।

इन जिलों में शीत दिवस प्रदेश के कई शहरों में ‘शीत दिवस’ स्थिति बनी रहेगी। प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, आगरा, मुरादाबाद, बरेली और पीलीभीत सहित आसपास के इलाकों में दिन भर गलन बरकरार रहेगी।