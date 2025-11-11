इन जिलों के चीफ इंजीनियरों को यूपीपीसीएल चेयरमैन की चेतावनी, दिए ये निर्देश

संक्षेप: यूपी पाॅवर कारपोरेशन के चेयरमैन ने अलीगढ़, सीतापुर और झांसी के मुख्य अभियंता को चेतावनी दी है। सीतापुर के मुख्य अभियंता को कामों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मध्यांचल के प्रबंध निदेशक को समीक्षा रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

बिजली कामों में शिथिलता बरतने पर यूपी पॉवर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने अलीगढ़, सीतापुर और झांसी के मुख्य अभियंता को चेतावनी दी है। सीतापुर के मुख्य अभियंता को कामों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मध्यांचल के प्रबंध निदेशक को समीक्षा रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। अध्यक्ष ने कहा कि निवेश मित्र, झटपट पोर्टल और सोलर रूफटॉप के आवेदनों के लंबित रहने की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। सोलर रूफटॉप कनेक्शन में उपभोक्ताओं की अनेक शिकायतें हैं, इसलिए इस पर ध्यान दें और समस्या हल करवाएं।

समीक्षा बैठक के दौरान डॉ. गोयल ने कहा कि बिजली बिल वसूली में कोई कोताही न बरती जाए। बिजली बिल वसूली के लिए अभियान चलाइए। सभी अधिकारी व कर्मचारी मिशन के तौर पर इसमें जुटें। उन्होंने कहा कि अगले महीने से ओटीएस लागू हो रही है। लंबे समय से बकायेदार और कभी भी बिल न जमा करने वालों को ढूंढ़ें और उनसे बिजली बिल वसूलें।