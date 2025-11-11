Hindustan Hindi News
इन जिलों के चीफ इंजीनियरों को यूपीपीसीएल चेयरमैन की चेतावनी, दिए ये निर्देश

संक्षेप: यूपी पाॅवर कारपोरेशन के चेयरमैन ने अलीगढ़, सीतापुर और झांसी के मुख्य अभियंता को चेतावनी दी है। सीतापुर के मुख्य अभियंता को कामों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मध्यांचल के प्रबंध निदेशक को समीक्षा रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

Tue, 11 Nov 2025 10:34 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बिजली कामों में शिथिलता बरतने पर यूपी पॉवर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने अलीगढ़, सीतापुर और झांसी के मुख्य अभियंता को चेतावनी दी है। सीतापुर के मुख्य अभियंता को कामों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मध्यांचल के प्रबंध निदेशक को समीक्षा रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। अध्यक्ष ने कहा कि निवेश मित्र, झटपट पोर्टल और सोलर रूफटॉप के आवेदनों के लंबित रहने की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। सोलर रूफटॉप कनेक्शन में उपभोक्ताओं की अनेक शिकायतें हैं, इसलिए इस पर ध्यान दें और समस्या हल करवाएं।

समीक्षा बैठक के दौरान डॉ. गोयल ने कहा कि बिजली बिल वसूली में कोई कोताही न बरती जाए। बिजली बिल वसूली के लिए अभियान चलाइए। सभी अधिकारी व कर्मचारी मिशन के तौर पर इसमें जुटें। उन्होंने कहा कि अगले महीने से ओटीएस लागू हो रही है। लंबे समय से बकायेदार और कभी भी बिल न जमा करने वालों को ढूंढ़ें और उनसे बिजली बिल वसूलें।

डॉ. गोयल ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और अगर उन पर कुछ बकाया भी है तो भी उनके कनेक्शन काटने के बजाय वसूली को प्राथमिकता दें। अध्यक्ष ने कहा कि जहां एटीएंडसी हानियां ज्यादा हैं, वहां उपकेंद्रवार योजना बनाकर स्थिति सुधारें। अध्यक्ष ने कहा कि उपभोक्ताओं को गलत बिल भेजने के प्ररकणों को गंभीरता से लें और इसमें दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। टीजी-2 कर्मचारियों के बेहतर उपयोग के निर्देश देते हुए डॉ. गोयल ने कहा कि उन्हें उपकेंद्र का प्रभारी बनाया जाए।

