Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsChief Engineers of Mirzapur and Sitapur in UP removed, UPPCL Chairman takes strong action
यूपी में इन दो जिलों के चीफ इंजीनियर हटाए गए, यूपीपीसीएल चेयरमैन का तगड़ा ऐक्शन

यूपी में इन दो जिलों के चीफ इंजीनियर हटाए गए, यूपीपीसीएल चेयरमैन का तगड़ा ऐक्शन

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने तगड़ा ऐक्शन लिया है। शिथिलता पर मिर्जापुर और सीतापुर के मुख्य अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं।

Jan 08, 2026 10:23 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने तगड़ा ऐक्शन लिया है। आशीष कुमार गोयल ने लापरवाही और बिजली व्यवस्था संबंधी कार्यों में शिथिलता पर मिर्जापुर और सीतापुर के मुख्य अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। दोनों मुख्य अभियंताओं पर यह गाज अपेक्षित राजस्व वसूली न होने, ट्रांसफार्मर अधिक क्षतिग्रस्त होने सहित कई अन्य बिंदुओं पर अपेक्षित प्रगति न होने के चलते गिरी है। कारपोरेशन अध्यक्ष ने दोनों को हटाए जाने के यह आदेश गुरुवार को प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों (डिस्काम) की समीक्षा बैठक के दौरान दिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कॉरपोरेशन अध्यक्ष ने ट्रांसफार्मरों की क्षतिग्रस्तता, बिजली बिल राहत योजना, स्मार्ट मीटर की स्थापना और राजस्व वसूली के बिंदुओं पर समीक्षा की गई। इसके साथ ही विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाए जाने के कार्यों और उपायों पर भी चर्चा की। इन बिंदुओं पर खराब परफारमेंस के चलते कारपोरेशन अध्यक्ष डा. गोयल ने दोनों मुख्य अभियंताओं को हटाए जाने के आदेश दिए। मिर्जापुर में मुख्य अभियंता के पद पर मनोज सोनकर और सीतापुर के चीफ इंजीनियर के पद पर ब्रजेश कुमार सिंह तैनात हैं।

ये भी पढ़ें:5 पीसीएस समेत 7 अफसरों को लापरवाही बरतनी पड़ी भारी, आयुक्त ने लिया सख्त ऐक्शन
ये भी पढ़ें:यूपी में 20 IPS के बाद 4 आईएएस अफसरों के तबादले, वेटिंग प्रशांत कुमार बने सचिव

इसके पहले लखनऊ के नगर आयुक्त ने भी ऐक्शन लिया है। । नगर आयुक्त गौरव कुमार ने वसूली में गंभीर लापरवाही बरतने वाले पांच पीसीएस अधिकारियों सहित कुल सात अफसरों का वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। समीक्षा बैठक में इन अधिकारियों के क्षेत्रों की वसूली बेहद कम पाई गई, जिससे नगर आयुक्त खासे नाराज नजर आए। मीटिंग में ही उन्होंने इन अफ़सरों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today UPPCL अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |