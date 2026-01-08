यूपी में इन दो जिलों के चीफ इंजीनियर हटाए गए, यूपीपीसीएल चेयरमैन का तगड़ा ऐक्शन

संक्षेप: उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने तगड़ा ऐक्शन लिया है। शिथिलता पर मिर्जापुर और सीतापुर के मुख्य अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने तगड़ा ऐक्शन लिया है। आशीष कुमार गोयल ने लापरवाही और बिजली व्यवस्था संबंधी कार्यों में शिथिलता पर मिर्जापुर और सीतापुर के मुख्य अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। दोनों मुख्य अभियंताओं पर यह गाज अपेक्षित राजस्व वसूली न होने, ट्रांसफार्मर अधिक क्षतिग्रस्त होने सहित कई अन्य बिंदुओं पर अपेक्षित प्रगति न होने के चलते गिरी है। कारपोरेशन अध्यक्ष ने दोनों को हटाए जाने के यह आदेश गुरुवार को प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों (डिस्काम) की समीक्षा बैठक के दौरान दिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कॉरपोरेशन अध्यक्ष ने ट्रांसफार्मरों की क्षतिग्रस्तता, बिजली बिल राहत योजना, स्मार्ट मीटर की स्थापना और राजस्व वसूली के बिंदुओं पर समीक्षा की गई। इसके साथ ही विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाए जाने के कार्यों और उपायों पर भी चर्चा की। इन बिंदुओं पर खराब परफारमेंस के चलते कारपोरेशन अध्यक्ष डा. गोयल ने दोनों मुख्य अभियंताओं को हटाए जाने के आदेश दिए। मिर्जापुर में मुख्य अभियंता के पद पर मनोज सोनकर और सीतापुर के चीफ इंजीनियर के पद पर ब्रजेश कुमार सिंह तैनात हैं।