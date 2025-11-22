यूपी के सभी डीएम और मंडलायुक्त को रोजाना करना होगा ये काम, एसआईआर को लेकर सीईओ के निर्देश
मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्यों की प्रतिदिन मॉनीटरिंग किए जाने के निर्देश सभी मंडलायुक्तों व डीएम को उप्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने दिए हैं।
मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्यों की प्रतिदिन मॉनीटरिंग किए जाने के निर्देश सभी मंडलायुक्तों व डीएम को उप्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने दिए हैं। शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वह सभी मंडल व जिलों के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन जुड़े। मतदाताओं से भरवाए जा रहे गणना प्रपत्र का डिजिटलीकरण में लापरवाही बरत रहे जिलों को उन्होंने चेतावनी दी।
उन्होंने कहा कि अभी तक 2.18 करोड़ गणना प्रपत्र का डिजिटलीकरण किया गया है। चित्रकूट, औरैया, फिरोजाबाद, मुरादाबाद व सहारनपुर आदि जिलों में 20 से 30 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। सीईओ ने इन जिलों की तरह ही दूसरे जिलों को भी कार्य करने की नसीहत दी। उन्होंने कम प्रगति वाले जिलों को चेतावनी दी कि वह अपने कार्य में सुधार लाएं। सभी बीएलओ के कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा शुरू करें। सभी मंडलायुक्त व डीएम को यह भी निर्देश दिए कि वह बीएलओ को प्रशिक्षित व प्रोत्साहित करें और उनका मनोबल बढ़ाएं।
भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन करें। जिला संपर्क केंद्रों (डीसीसी) में कार्यरत कार्मिक पूरी तरह प्रशिक्षित हों। शहरी व नगरीय क्षेत्रों में हेल्प डेस्क बनाकर गणना प्रपत्रों को भरवाएं। जरूरत के अनुसार कैंप भी लगाया जाए। अभी तक राजनीतिक दलों की ओर से चार लाख से अधिक बीएलए की तैनाती की जा चुकी है। चार दिसंबर तक गणना प्रपत्र मतदाताओं को देकर भरवाए जाएंगे। नौ दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी।
एक्स अकाउंट पर ग्रे टिक करें, दें मजबूत जवाब
सीईओ ने सभी डीएम को यह भी निर्देश दिए कि वह अपने-अपने जिलों में एक्स हैंडल पर ग्रे टिक कर लें। जिससे प्रमाणिक ढंग से लोगों को जवाब दिया जा सके। अफवाहों का तथ्यपरक व मजबूती के साथ जवाब दिया जाए। पूरी शुचिता के साथ कार्य पूरा होना चाहिए।