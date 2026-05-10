शादी समारोह में चिकन ने कराया बवाल, एक युवक की मौत, छह घायल

गोरखपुर में शादी समारोह के दौरान मामूली बात ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। कपड़ों पर चिकन गिरने को लेकर बारातियों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। इस बवाल में एक युवक की मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हो गए।

UP News: यूपी के गोरखपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक शादी समारोह में मुर्गे ने बवाल करा दिया। दरअसल, शाहपुर के बिछिया स्थित बघेल मैरिज हॉल में खाने के दौरान कपड़ों पर चिकन गिरने पर बारात में आए युवक की हत्या कर दी गई। इस दौरान हुए बवाल में छह लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। शनिवार शाम तक पुलिस ने इस मामले में सात आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। उधर, एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने इलाके के चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है।

शाहपुर इलाके के आवास विकास कॉलोनी स्थित मलिन बस्ती के रहने वाले समीर कुमार नगर निगम में सफाईकर्मी हैं। उनकी शादी जंगल तुलसीराम बिछिया सिंहासनपुर के रहने वाले जितेंद्र कुमार की बेटी फलक से तय हुई थी। बाराती डीजे की धुन पर नाचते-गाते रात करीब 10:30 बजे बिछिया आदर्श नगर स्थित बघेल मैरिज हॉल पहुंचे। स्वागत और द्वारपूजा की रस्म के दौरान ही डीजे पर डांस को लेकर सबसे पहले कहासुनी की शुरुआत हुई। उसके बाद खाने में मुर्गे की टांग को लेकर खाने की टेबल पर काफी भीड़ हो गई और एक बार फिर यहां विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई।

इसी विवाद में धक्का लगने से बारात में आए किसी युवक के कपड़ों पर चिकन गिर गया। इसको लेकर गाली-गलौज और हाथापाई शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और मारपीट शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बेल्ट, डंडे और ईंट-पत्थर चले। इसी दौरान हुई पिटाई से सुमित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

ईंटों के टुकड़े बयां कर रहे मारपीट की भयावहता मैरिज हॉल और आसपास की सड़कें शनिवार सुबह ईंटों के टुकड़ों से पटी दिखीं। मौके का हाल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच कितनी उग्र मारपीट हुई थी। सुमित कुमार की शादी तीन महीने पहले ही हुई थी। बारात में जाने से पहले उन्होंने पत्नी रानी से रात 12 बजे तक लौटने की बात कही थी। परिजनों को क्या पता था कि शादी समारोह से उनकी लाश लौटेगी। सुमित की मां रेलवे में सफाईकर्मी हैं।