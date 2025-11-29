Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newschhod aayi babul ka dwar fere lagwa raha sir women who leave their homes for love marriages face trouble
छोड़ आईं बाबुल का द्वार.. ‘फेरे’ लगवा रहा SIR; घर छोड़ लव मैरिज करने वाली महिलाओं के सामने आफत

छोड़ आईं बाबुल का द्वार.. ‘फेरे’ लगवा रहा SIR; घर छोड़ लव मैरिज करने वाली महिलाओं के सामने आफत

संक्षेप:

प्यार में पड़कर बाबुल का घर छोड़ आईं बेटियां अब एसआईआर के भंवर में फंस गई हैं। उनके माता-पिता और दादा-दादी कहां के मतदाता हैं, भाग संख्या और बूथ ढूंढ़े नहीं मिल रहे हैं। घर छोड़ प्रेमियों संग गृहस्थी बसाने वाली महिलाओं के सामने खासी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। 

Sat, 29 Nov 2025 01:59 PMAjay Singh प्रमुख संवाददाता, कानपुर
share Share
Follow Us on

केस नंबर-1 कानपुर के किदवईनगर में रहने वाले एक युवक को नोएडा में नौकरी करने के दौरान राजस्थान निवासी सहकर्मी से प्यार हो गया। युवक के घर वाले तो शादी के लिए तैयार थे पर युवती के नहीं। युवती ने परिवारवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की व किदवईनगर में आकर रहने लगी। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इस युवती के सामने भी संकट खड़ा हो गया। घरवालों से बात कर नहीं सकती और 2003 की वोटर लिस्ट में पिता का नाम और आईडी नंबर दिखाना जरूरी है। ऐसे में यह युवती भी पड़ोसियों को फोन कर समस्या का समाधान तलाश रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

केस नंबर 2- कानपुर के ही चमनगंज क्षेत्र में रहने वाली एक मुस्लिम युवती ने हमीरपुर के युवक से करीब सात साल पहले प्रेम विवाह किया था। युवती के घर वाले इस संबंध के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद भी निकाह कर लिया तो परिवार वालों ने बात करनी बंद कर दी। अभी तक तो सब ठीक रहा लेकिन एसआईआर फार्म से युवती के सामने परेशानी खड़ी हो गई। फार्म भरने के लिए 2003 की वोटर लिस्ट में उसके वालिद का नाम और वोटर आईडी नंबर चाहिए। चूंकि घर वाले बात कर नहीं रहे, ऐसे में वह पड़ोसियों से फोन पर बात कर जानकारी जुटाने में लगी है।

ये दो केस तो उदाहरण मात्र हैं। प्यार में पड़कर बाबुल का घर छोड़ आईं बेटियां अब एसआईआर के भंवर में फंस गई हैं। उनके माता-पिता और दादा-दादी कहां के मतदाता हैं, भाग संख्या और बूथ ढूंढ़े नहीं मिल रहे हैं। घर छोड़कर प्रेमियों संग गृहस्थी बसाने वाली महिलाओं के सामने खासी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। परिवार से बातचीत न होने की वजह से वह पूछ भी नहीं सकती हैं। ऐसे में उनके गणना प्रपत्र अटके हुए हैं। बीएलओ भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं।

गणना प्रपत्र भरने में कानपुर काफी पीछे चल रहा है। अभी तक सिर्फ 42% फीसदी गणना प्रपत्र ही भर पाए हैं। अभियान खत्म होने में सिर्फ छह दिन बचे हैं। ऐसे में प्रेम विवाह करके परिवार से नाता तोड़ने वाली युवतियां खासी परेशान हैं। इतना ही नहीं दूसरे जिले में बसने वाली और माता-पिता की मृत्यु होने वाली महिलाएं भी चकरघिन्नी बनी हुई हैं। उनको माता-पिता का बूथ संख्या, भाग संख्या और इपिक नंबर नहीं मिल पा रहे हैं। इससे उनके फार्म अभी तक अधूरे हैं। वह परिवार के दूसरे सदस्यों या पड़ोसियों से जानकारियां जुटाने का प्रयास कर रही हैं पर सफलता हाथ नहीं लग रही है।

बिना नाम के ले रहीं जानकारियां

चुनाव कार्यालय में बिना नाम बताए शिकायत दर्ज कराकर भाग संख्या समेत अन्य सूचना न मिलने की जानकारियां मांगी जा रही हैं। ऐसी युवतियां अंदाज से नाम और बूथ नंबर बताकर जानकारियां ले रही हैं।

ये भी पढ़ें:2017 के पहले के रिकॉर्ड रजिस्ट्री पोर्टल से गायब, घर-जमीन खरीदने वालों पर मुसीबत
ये भी पढ़ें:यूपी में कोरियर की आड़ में सेक्स रैकेट, दिल्ली तक भेजी जाती हैं लड़कियां
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |