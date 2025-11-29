छोड़ आईं बाबुल का द्वार.. ‘फेरे’ लगवा रहा SIR; घर छोड़ लव मैरिज करने वाली महिलाओं के सामने आफत

संक्षेप: प्यार में पड़कर बाबुल का घर छोड़ आईं बेटियां अब एसआईआर के भंवर में फंस गई हैं। उनके माता-पिता और दादा-दादी कहां के मतदाता हैं, भाग संख्या और बूथ ढूंढ़े नहीं मिल रहे हैं। घर छोड़ प्रेमियों संग गृहस्थी बसाने वाली महिलाओं के सामने खासी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं।

केस नंबर-1 कानपुर के किदवईनगर में रहने वाले एक युवक को नोएडा में नौकरी करने के दौरान राजस्थान निवासी सहकर्मी से प्यार हो गया। युवक के घर वाले तो शादी के लिए तैयार थे पर युवती के नहीं। युवती ने परिवारवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की व किदवईनगर में आकर रहने लगी। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इस युवती के सामने भी संकट खड़ा हो गया। घरवालों से बात कर नहीं सकती और 2003 की वोटर लिस्ट में पिता का नाम और आईडी नंबर दिखाना जरूरी है। ऐसे में यह युवती भी पड़ोसियों को फोन कर समस्या का समाधान तलाश रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

केस नंबर 2- कानपुर के ही चमनगंज क्षेत्र में रहने वाली एक मुस्लिम युवती ने हमीरपुर के युवक से करीब सात साल पहले प्रेम विवाह किया था। युवती के घर वाले इस संबंध के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद भी निकाह कर लिया तो परिवार वालों ने बात करनी बंद कर दी। अभी तक तो सब ठीक रहा लेकिन एसआईआर फार्म से युवती के सामने परेशानी खड़ी हो गई। फार्म भरने के लिए 2003 की वोटर लिस्ट में उसके वालिद का नाम और वोटर आईडी नंबर चाहिए। चूंकि घर वाले बात कर नहीं रहे, ऐसे में वह पड़ोसियों से फोन पर बात कर जानकारी जुटाने में लगी है।

ये दो केस तो उदाहरण मात्र हैं। प्यार में पड़कर बाबुल का घर छोड़ आईं बेटियां अब एसआईआर के भंवर में फंस गई हैं। उनके माता-पिता और दादा-दादी कहां के मतदाता हैं, भाग संख्या और बूथ ढूंढ़े नहीं मिल रहे हैं। घर छोड़कर प्रेमियों संग गृहस्थी बसाने वाली महिलाओं के सामने खासी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। परिवार से बातचीत न होने की वजह से वह पूछ भी नहीं सकती हैं। ऐसे में उनके गणना प्रपत्र अटके हुए हैं। बीएलओ भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं।

गणना प्रपत्र भरने में कानपुर काफी पीछे चल रहा है। अभी तक सिर्फ 42% फीसदी गणना प्रपत्र ही भर पाए हैं। अभियान खत्म होने में सिर्फ छह दिन बचे हैं। ऐसे में प्रेम विवाह करके परिवार से नाता तोड़ने वाली युवतियां खासी परेशान हैं। इतना ही नहीं दूसरे जिले में बसने वाली और माता-पिता की मृत्यु होने वाली महिलाएं भी चकरघिन्नी बनी हुई हैं। उनको माता-पिता का बूथ संख्या, भाग संख्या और इपिक नंबर नहीं मिल पा रहे हैं। इससे उनके फार्म अभी तक अधूरे हैं। वह परिवार के दूसरे सदस्यों या पड़ोसियों से जानकारियां जुटाने का प्रयास कर रही हैं पर सफलता हाथ नहीं लग रही है।