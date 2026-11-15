छठ पूजा आज: यूपी के किस जिले में कितने बजे डूबेंगे सूर्यदेव, जानें सभी 75 जिलों का समय

लोक आस्था का महापर्व छठ आज मनाया जा रहा है। चार दिवसीय इस पर्व के तीसरे दिन व्रती महिलाएं शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी। अगर आप भी छठ पूजा कर रहे हैं तो पहले जान लें कि आपके जिले में आज सूर्यास्त कितने बजे होगा।

छठ पूजा सूर्यास्त का समय

छठ पूजा का नियम-संयम बरतने वाले लोगों ने शनिवार को पूरे दिन उपवास रखा। आज यानी रविवार शाम, षष्ठी को जल और दूध से सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा। व्रती महिलाएं छठी मैया के गीत गाएंगी। गंगा और वरुणा तटों से लेकर नगर के प्रमुख कुंडों-सरोवरों के किनारे डूबते सूर्य को अर्घ्य देने आस्थावान व्रतियों का सैलाब उमड़ेगा।

कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि (शनिवार) को लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन छठ का व्रत रखने वाली महिलाओं ने खरना पूजन किया। शाम को छठी माता की आराधना के बाद गुड़ की खीर, रोटी और फलों का भोग लगाया। पूजन अर्चना के बाद यही प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों ने ग्रहण किया। इस अवसर पर महिलाओं ने छठी मइया के पारंपरिक गीतों और भजनों से मां का गुणगान किया। खरना पूजन और प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही संतान और परिवार की मंगल कामना के साथ 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू हो गया।

छठ रविवार को पड़ने से सर्वार्थ सिद्धि का शुभ संयोग ज्योतिषाचार्य एसएस नागपाल ने बताया कि मान्यता है कि खरना के दिन से ही छठी मैया का घर में प्रवेश हो जाता है। छठ पर्व सूर्य देव की उपासना को समर्पित है। इस बार यह पर्व रविवार को पड़ रहा जो सूर्य देव का दिन माना जाता है। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। जिसे अत्यंत फलदायी माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर (रविवार) को कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि रहेगी। षष्ठी तिथि का प्रारंभ शनिवार रात 11.23 बजे हो गया और यह 15 नवंबर (रविवार) को रात्रि दो बजे समाप्त होगा। रविवार रात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र रहेगा, जबकि चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे। उदयातिथि के अनुसार 15 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में आज सूर्यास्त का समय (15 नवंबर) आगरा में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:26 बजे।

अंबेडकर नगर में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:10 बजे।

अलीगढ़ में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:25 बजे।

अमेठी में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:14 बजे।

अमरोहा में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:23 बजे।

औरैया में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:22 बजे।

अयोध्या में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:11 बजे।

आजमगढ़ में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:08 बजे।

बागपत में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:27 बजे।

बहराइच में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:11 बजे।

बलिया में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:04 बजे।

बलरामपुर में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:09 बजे।

बांदा में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:20 बजे।

बाराबंकी में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:18 बजे।

बरेली में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:19 बजे।

बस्ती में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:08 बजे।

भदोही में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:11 बजे।

बिजनौर में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:23 बजे।

बदायूं में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:20 बजे।

बुलंदशहर में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:25 बजे।

चंदौली में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:11 बजे।

चित्रकूट में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:19 बजे।

देवरिया में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:04 बजे।

एटा में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:23 बजे।

इटावा में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:23 बजे।

फर्रुखाबाद में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:20 बजे।

फतेहपुर में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:17 बजे।

फिरोजाबाद में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:25 बजे।

गौतम बुद्ध नगर में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:28 बजे।

गाजियाबाद में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:26 बजे।

गाजीपुर में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:07 बजे।

गोंडा में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:11 बजे।

गोरखपुर में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:06 बजे।

हमीरपुर में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:19 बजे।

हापुड़ में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:25 बजे।

हरदोई में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:18 बजे।

हाथरस में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:26 बजे।

जालौन में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:23 बजे।

जौनपुर में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:10 बजे।

झांसी में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:28 बजे।

कन्नौज में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:19 बजे।

कानपुर नगर में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:18 बजे।

कानपुर देहात में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:20 बजे।

कासगंज में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:25 बजे।

कौशाम्बी में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:16 बजे।

कुशीनगर में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:03 बजे।

लखीमपुर खीरी में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:14 बजे।

ललितपुर में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:29 बजे।

लखनऊ में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:15 बजे।

महाराजगंज में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:04 बजे।

महोबा में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:22 बजे।

मैनपुरी में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:22 बजे।

मथुरा में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:29 बजे।

मऊ में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:06 बजे।

मेरठ में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:24 बजे।

मिर्जापुर में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:12 बजे।

मुरादाबाद में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:20 बजे।

मुजफ्फरनगर में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:24 बजे।

पीलीभीत में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:16 बजे।

प्रतापगढ़ में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:12 बजे।

प्रयागराज में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:14 बजे।

रायबरेली में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:15 बजे।

रामपुर में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:20 बजे।

सहारनपुर में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:24 बजे।

संभल में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:22 बजे।

संत कबीर नगर में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:07 बजे।

शाहजहांपुर में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:18 बजे।

शामली में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:26 बजे।

श्रावस्ती में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:10 बजे।

सिद्धार्थनगर में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:06 बजे।

सीतापुर में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:15 बजे।

सोनभद्र में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:13 बजे।

सुल्तानपुर में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:12 बजे।

उन्नाव में आज सूर्यास्त का समय- शाम 5:18 बजे।