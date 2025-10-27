Hindustan Hindi News
छठ सुबह का अर्घ्य; लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज... यूपी के शहरों में कल सूर्योदय का समय

संक्षेप: Chhath morning Arghya Sunrise Time tomorrow: छठ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और वाराणसी के साथ इससे सटे जिलों में गजब का उत्साह दिखाई दिया। श्रद्धालु अब कल सुबह उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। काफी संख्या में श्रद्धालु नदियों के तटों पर ही डेरा जमाए हुए हैं।

Mon, 27 Oct 2025 11:43 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
Chhath morning Arghya Sunrise Time tomorrow: लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन सोमवार की शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य देने यूपी के सभी जिलों में श्रद्धालु नदियों, तालाबों और पोखरों के किनारे उमड़े। कई जिलों में इस दौरान बारिश भी हुई। इसके बाद भी लोगों की आस्था नहीं डिगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और वाराणसी के साथ इससे सटे जिलों में गजब का उत्साह दिखाई दिया। श्रद्धालु अब कल सुबह उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे।

लोगों को इंतजार सूर्योदय का है। लाखों श्रद्धालु नदियों के किनारे ही रात भर जागकर भगवान सूर्य के उदय होने का इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं यूपी के शहरों में मंगलवार की सुबह कब सूर्योदय होगा।

लखनऊ में कल सूर्योदय का समय- 06:10 AM

कानपुर में कल सूर्योदय का समय- 06:12 AM

आगरा में कल सूर्योदय का समय- 06:17 AM

वाराणसी में कल सूर्योदय का समय- 06:05 AM

प्रयागराज में कल सूर्योदय का समय- 06:07 AM

गोरखपुर में कल सूर्योदय का समय- 06:03 AM

मिर्जापुर में कल सूर्योदय का समय- 06:04 AM

सोनभद्र में कल सूर्योदय का समय- 06:05 AM

कुशीनगर में कल सूर्योदय का समय- 06:02 AM

देवरिया में कल सूर्योदय का समय- 06:03 AM

बलिया में कल सूर्योदय का समय- 06:01 AM

गाजीपुर में कल सूर्योदय का समय- 06:02 AM

आजमगढ़ में कल सूर्योदय का समय- 06:03 AM

संत कबीर नगर में कल सूर्योदय का समय- 06:03 AM

बस्ती में कल सूर्योदय का समय- 06:04 AM

सिद्धार्थ नगर में कल सूर्योदय का समय- 06:04 AM

आंबेडकर नगर में कल सूर्योदय का समय- 06:05 AM

सुल्तानपुर में कल सूर्योदय का समय- 06:06 AM

अमेठी में कल सूर्योदय का समय- 06:06 AM

रायबरेली में कल सूर्योदय का समय- 06:07 AM

मेरठ में कल सूर्योदय का समय- 06:13 AM

अलीगढ़ में कल सूर्योदय का समय- 06:16 AM

बरेली में कल सूर्योदय का समय- 06:14 AM

मुरादाबाद में कल सूर्योदय का समय- 06:15 AM

झाँसी में कल सूर्योदय का समय- 06:17 AM

मथुरा में कल सूर्योदय का समय- 06:17 AM

सहारनपुर में कल सूर्योदय का समय- 06:16 AM

अयोध्या में कल सूर्योदय का समय- 06:05 AM

गोंडा में कल सूर्योदय का समय- 06:05 AM

ललितपुर में कल सूर्योदय का समय- 06:18 AM

बांदा में कल सूर्योदय का समय- 06:14 AM

हमीरपुर में कल सूर्योदय का समय- 06:15 AM

चित्रकूट में कल सूर्योदय का समय- 06:13 AM

महोबा में कल सूर्योदय का समय- 06:16 AM

इटावा में कल सूर्योदय का समय- 06:15 AM

हरदोई में कल सूर्योदय का समय- 06:12 AM

सीतापुर में कल सूर्योदय का समय- 06:11 AM

लखीमपुर खीरी में कल सूर्योदय का समय- 06:08 AM

शाहजहाँपुर में कल सूर्योदय का समय- 06:12 AM

उन्नाव में कल सूर्योदय का समय- 06:10 AM

मुजफ्फरनगर में कल सूर्योदय का समय- 06:16 AM

बिजनौर में कल सूर्योदय का समय- 06:15 AM

हाथरस में कल सूर्योदय का समय- 06:15 AM

गाज़ियाबाद में कल सूर्योदय का समय- 06:17 AM

नोएडा में कल सूर्योदय का समय- 06:17 AM

अमरोहा में कल सूर्योदय का समय- 06:15 AM

औरैया में कल सूर्योदय का समय- 06:15 AM

बदायूँ में कल सूर्योदय का समय- 06:14 AM

बागपत में कल सूर्योदय का समय- 06:16 AM

बहराइच में कल सूर्योदय का समय- 06:07 AM

बलरामपुर में कल सूर्योदय का समय- 06:05 AM

बाराबंकी में कल सूर्योदय का समय- 06:08 AM

भदोही में कल सूर्योदय का समय- 06:04 AM

बुलंदशहर में कल सूर्योदय का समय- 06:16 AM

चंदौली में कल सूर्योदय का समय- 06:04 AM

एटा में कल सूर्योदय का समय- 06:15 AM

फतेहपुर में कल सूर्योदय का समय- 06:10 AM

फर्रुखाबाद में कल सूर्योदय का समय- 06:14 AM

फिरोज़ाबाद में कल सूर्योदय का समय- 06:16 AM

हापुड़ में कल सूर्योदय का समय- 06:16 AM

जालौन में कल सूर्योदय का समय- 06:16 AM

जौनपुर में कल सूर्योदय का समय- 06:04 AM

कानपुर देहात में कल सूर्योदय का समय- 06:12 AM

कासगंज में कल सूर्योदय का समय- 06:15 AM

कौशांबी में कल सूर्योदय का समय- 06:08 AM

मैनपुरी में कल सूर्योदय का समय- 06:15 AM

मऊ में कल सूर्योदय का समय- 06:03 AM

पीलीभीत में कल सूर्योदय का समय- 06:12 AM

प्रतापगढ़ में कल सूर्योदय का समय- 06:06 AM

रामपुर में कल सूर्योदय का समय- 06:15 AM

संभल में कल सूर्योदय का समय- 06:15 AM

शामली में कल सूर्योदय का समय- 06:16 AM

श्रावस्ती में कल सूर्योदय का समय- 06:05 AM

महाराजगंज में कल सूर्योदय का समय- 06:03 AM